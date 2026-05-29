ファミリーマートは6月2日、サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボレーションをしたキャンペーン「ファミマで熱狂! 6月はブルーロックで盛り上がれ!」を全国のファミリーマートで順次実施する。

対象のお菓子を買うと限定グッズがもらえる

期間中、対象のお菓子を2個同時に購入すると、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。

第1弾(6月2日10時00分～)は、「A4クリアファイル」全6種類。オリジナル描きおろしイラストを使用した、あの名コンビデザインや、同店でしか手に入らない特別な"線画"を使用したデザインになっている。

A4クリアファイル

第2弾(6月9日10時00分～)は、「スマホスタンドキーホルダー」全6種類。オリジナル描きおろしイラストを使用した、揃えると繋がるデザインになっている。スマートフォンで動画を見る際に便利なスマホスタンドとしても、またキーホルダーとしても使用できる。

スマホスタンドキーホルダー

ファミマのアプリでスタンプ企画を開催

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象のお菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて、好みのコースに応募すると、抽選で合計115名にブルーロックグッズなどが当たる。キャンペーン期間は6月2日～6月22日、応募期間は6月2日～6月26日まで。

スタンプ2個で「ファミマポイント500円分」(100名)、スタンプ6個で「コミックスセット(1巻～最新39巻)」(10名)、スタンプ10個で「ブルーロック VS. U-20 JAPAN Blu-ray(特装限定版)全2巻セット」(5名)に応募できる。

【スタンプ10個】「ブルーロック VS. U-20 JAPAN Blu-ray(特装限定版)全2巻セット」(当選人数5名)

以下のショーカードがついた商品が対象となる。

対象商品

描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズも

オリジナル描きおろしイラストを使用した「アクリルスタンド」(1,870円)と「缶バッジ」(550円)を全国約1,800店舗で発売する。

ファミマオンラインでも限定グッズを予約販売

オリジナル描きおろしイラストを使用した「アクリルスタンドセット(全3種)」(3,740円)と、「缶バッジ6種セット」(3,300円)をファミマオンラインで発売する。予約申込期間は6月9日10時00分～6月22日23時59分までとなる。

アクリルスタンドセットは、A(潔 世一&蜂楽 廻)、B(凪 誠士郎&御影 玲王)、C(糸師 凛&糸師 冴)の全3種類。セットごとに異なるステッカーが付属する。

缶バッジセットにはA・B共通のステッカーが付属する。

ブルーロックのブロマイドを発売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、オリジナル描きおろしイラストを使った「観戦チケット風ランダムブロマイド」と「証明写真風ランダムブロマイド」(いずれもL判200円、2L判300円)を発売する。販売期間は6月9日10時～9月1日23時59分まで。

©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

©金城宗幸・ノ村優介/講談社

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