ファミリーマートは6月2日、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の「ファミマル ライチ香るジャスミンティー」(118円)を全国のファミリーマートで発売する。また、6月16日から「ファミマル アップル香るティーソーダ」(140円)を発売する。

昨年6月に発売した「アップル香るジャスミンティー」は、Afternoon Tea監修飲料シリーズとして歴代No1の初週売上を記録した。今回、さらに初夏にぴったりなライチ香るジャスミンティーを発売する。一口ごとにふわっと感じるライチの爽やかな香りとジャスミンの華やかな香りが特長のフレーバーティー。同商品には、使用済みペットボトルをリサイクルした再生PET樹脂100%のボトルを使用しており、これにより、新たに作られる石油由来プラスチック使用量を削減し、資源の有効活用に貢献する。

また、2023年から毎年夏に数量限定で販売し、恒例の人気商品となっているフレーバーティーソーダから、アップルの華やぐ香りと紅茶の芳醇な味わいが楽しめるティーソーダが登場する。

「フルーツフレーバーとお茶との組み合わせが楽しめる2種のペットボトル飲料は、水分をたくさんとりたくなる、これからの季節のお茶時間をより豊かにしてくれる味わいです。様々なシーンでお召し上がりいただけるように、お茶と組み合わせるフルーツやソーダとのバランスを調えていますので、ぜひ、お楽しみください」(Afternoon Tea 担当者)