次回のAmazonセールは1月3日からの「スマイルSALE 初売り」

次回のAmazonの大型セールは、2026年1月3日9時から1月7日23時59分まで開催予定の「スマイルSALE 初売り」です。

スマイルSALE 初売りの期間中は、最大10～11％のポイントが還元される「ポイントアップキャンペーン」も同時に実施されます。ポイントアップの案内ページから事前にエントリーし、合計5,000円以上の買いものをしたユーザーが対象となります。Amazonでは買い物合計金額の段階（5,000円、10,000円、20,000円）ごとにポイントアップ対象項目、または還元率が適用・追加されるとしています。

ポイントアップの内容はユーザーによって異なります。内訳の一例として、プライム会員であれば+1％、Amazon Mastercardでの購入によって最大3％（プライム会員の場合）、ブランドセレクション対象商品の購入によって+2％、対象カテゴリーの商品購入によって+4％がポイント還元されます。

※今回のポイントアップキャンペーンで付与される特典ポイントは、有効期限がある期間限定ポイントです。獲得上限は5,000ポイントまたは6,000ポイントです（ユーザーによって異なる）。

さらに、「Amazonスタンプラリー」も開催されます。キャンペーンページで 「参加する（エントリー）」 をクリックして参加登録し、2025年12月27日12時～2026年1月10日23時59分の期間中に「ポイントアップキャンペーンにエントリーする」「プライム対象商品を購入する」「Prime Video会員特典の対象作品を観る」「Amazon Music Primeの楽曲を聴く」というアクションを完了することでスタンプが付与されます。

スタンプを4つすべて集めて購入条件を満たすと大抽選に参加できるほか、1～3個でも抽選のチャンスがあります。ポイント賞の有効期限や当選条件、当選確率などの詳細は、こちらのページに記載されています。

最近のAmazonセールイベントの傾向

2025年は「スマイルSALE」あるいは「タイムセール祭り」がほぼ毎月開催

Amazonでは、毎年恒例となっている大型セールやタイムセール祭り、さらにはファッション関連を絡めたセールも複数回開催されています。2025年に実際に開催されたAmazonセールを振り返ると、1年を通してほぼ毎月何らかのセールが行われています。

特に目立つのが、「タイムセール祭り」と「スマイルSALE」の開催頻度の高さで、1月の「スマイルSALE 初売り」を皮切りに、2月以降も新生活シーズン、ゴールデンウィーク、夏前、秋口、年末と、生活イベントに合わせたセールが連続して実施されました。

また、2024年には開催されなかった2月と12月のタイムセール祭りが2025年には新たに組み込まれるなど、セール機会が増えました。

プライムデー・ブラックフライデーは「先行セール込み」が定着

Amazonの代表的な大型セールである「プライムデー」と「ブラックフライデー」は、先行セールを含む形が増えています。2024年、2025年ともに先行セールを含めると長期開催となり、プライムデーは7月上旬～中旬にかけて約1週間規模で、ブラックフライデーも11月下旬から12月初旬まで10日前後にわたる開催となっています。

直近2年の実績をみると、Amazonセールには以下のような傾向があります。

1月： 年始に大型セールが実施される年が多い

年始に大型セールが実施される年が多い 2～3月： 新生活需要に合わせたセールが集中

新生活需要に合わせたセールが集中 4～5月： ゴールデンウィーク前後に中規模セール

ゴールデンウィーク前後に中規模セール 7月： プライムデー（年最大級のセール）

プライムデー（年最大級のセール） 10月： プライム感謝祭＋追加のスマイルSALE

プライム感謝祭＋追加のスマイルSALE 11～12月： ブラックフライデーから年末商戦へ直結

特に3月、7月、11月は割引率やポイント還元率が高くなりやすく、例年「狙い目の月」と言えるでしょう。

以下では、2024年と2025年のセール開催実績を整理したうえで、同じ傾向をもとに筆者が2026年の日程を予想します（※あくまで目安です）。

Amazonセールの年間スケジュール（2026年予想）

2026年 今後のAmazonセール予想

開催月 セール名称 2026年の予想 2025年の日程 1月 スマイルSALE 初売り 1月3日～7日 1月3日～7日 1月 スマイルSALE 1月30日～2月2日ごろ 1月31日～2月3日 2月 タイムセール祭り 2月上旬（3日間前後） 2月4日～2月6日 2月 スマイルSALE 新生活 2月27日～3月3日ごろ 2月28日～3月4日 3月 スマイルSALE 新生活 FINAL 3月27日～31日ごろ 3月28日～4月1日 4月 スマイルSALE ゴールデンウィーク 4月17日～20日ごろ 4月18日～21日 5月 タイムセール祭り 5月7日～13日ごろ 5月6日～12日 5月 スマイルSALE 5月29日～6月1日ごろ 5月30日～6月2日 6月 タイムセール祭り 6月19日～22日ごろ 6月20日～23日 7月 プライムデー（先行セール含む） 7月7日～13日ごろ 7月8日～14日 8月 タイムセール祭り 7月30日～8月3日ごろ 7月31日～8月4日 9月 スマイルSALE 8月28日～9月3日ごろ 8月29日～9月4日 10月 プライム感謝祭（先行セール含む） 10月3日～9日ごろ 10月4日～10日 10月 スマイルSALE 10月26日～11月3日ごろ 10月27日～11月4日 11月 ブラックフライデー（先行セール含む） 11月20日～11月30日ごろ 11月21日～12月1日 12月 クリスマスタイムセール祭り 12月15日～24日ごろ 12月16日～25日

※「2026年の予想」は、2025年の開催時期、曜日配置、開催日数の傾向をもとにした目安です。 ※上の表では「Fashion×タイムセール祭り」などのセールもすべて「タイムセール祭り」と表記しています。

Amazon 大型セールの種類と特徴

ここからは、毎年恒例となっている大型セールの特徴について解説します。

時期に合わせて開催されるセールに加え、プライム会員向けの特別セールも年2回行われます。さらに、多くの大型セールでは、セール期間中にエントリーして合計1万円以上の買いものをするとポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」が同時に実施されるのが一般的です。セールの日程が発表されたら、対象条件を確認したうえで、事前エントリーをお忘れなく。

1月：初売りセール

例年1月の年始には、Amazonの「初売りセール」が開催されています。近年は「スマイルSALE 初売り」という名称で実施されています。

初売りセールでは、目玉商品がタイムセールで登場するほか、お正月恒例の「福袋」が販売されるのが特徴です。中身が届くまで分からない「お楽しみ福袋」に加え、内容を事前に確認できる「中身がわかる福袋」が用意されるケースもあります。

福袋のジャンルは、ワイン・グルメ・海鮮福袋、ビューティー、ホーム・キッチン用品、家電・エンターテインメント、ファッションなど幅広く、価格帯も数千円から数万円まで選択肢が豊富です。

3月：新生活セール

2025年の「スマイルSALE 新生活」バナー

2025年の「スマイルSALE 新生活 FINAL」バナー

「新生活」セール（スマイルSALE 新生活）は、春から新生活を始める人に向けた大型セールで、例年3月を中心に開催されています。家電製品やキッチン用品、家具・収納用品をはじめ、文房具やファッションアイテムなど、新生活に役立つ商品が特別価格で販売されます。

近年は、「新生活セール」（スマイルSALE 新生活）のあと「新生活セール FINAL」（スマイルSALE 新生活 FINAL）といった形で、時期を分けて複数回開催される傾向がみられます。2026年も、2月下旬から3月下旬にかけて、段階的にセールが展開される可能性があります。

7月：プライムデー

「プライムデー」は、Amazonの有料会員サービス「プライム会員」向けに開催される、年に一度の大型セールです。世界同時開催という点も特徴で、日本でも例年7月に実施されています。

近年は、プライムデー本番に先がけて「先行セール」が行われるケースが増えており、2026年も先行セールを含めた複数日程での開催が予想されます。

プライムデーでは、「Kindle」「Echo」「Fire TV Stick」などのAmazonデバイスをはじめ、家電や日用品、ガジェット類が大幅に値下げされることが多く、1年の中でも特に注目度の高いセールです。

Amazonプライムには30日間の無料体験が用意されており、無料体験中でもプライムデーのセールに参加できます。セール終了後に解約することも可能です。

10月：プライム感謝祭

「プライム感謝祭」は、米国では「Prime Big Deal Days」として知られるセールイベントで、日本では2023年から開催されています。プライムデーと同様に、プライム会員向けの特別セールとして位置づけられています。

近年は、本開催の数日前から一部商品を対象とした「先行セール」が行われる傾向があり、2026年も同様のスケジュールになる可能性があります。秋の大型セールとして、家電や生活用品を中心に注目されるイベントです。

11月：ブラックフライデー

「ブラックフライデー」は、プライム会員でなくても参加できるAmazon最大級のセールです。例年11月下旬から開催され、クリスマスや年末商戦に向けた買いもののタイミングとして定着しています。

2023年以降は、ブラックフライデーの2日前から「先行セール」が開催され、合計10日間にわたる長期開催となるケースが増えています。2026年も11月下旬から12月初旬にかけて、先行セールをあわせた長期間のセールが実施される可能性があります。

ポイントアップキャンペーンにエントリーする方法

Amazonでは大型セールに合わせて「ポイントアップキャンペーン」が開催されます。ポイントアップキャンペーンに事前エントリーして、合計1万円以上買いものをするとポイント還元率がアップします。（ユーザーやセールの種類によってポイント還元率は異なります）。

セール期間にAmazonで買いものをするときは、ポイントアップキャンペーンへのエントリーを忘れずに行い、ポイントアップ率の高いジャンルの商品を購入するなど賢く買いものをして、少しでも多くのポイントをゲットしましょう。ポイントアップキャンペーンにエントリーする方法は次の通りです。

Amazon タイムセール祭りとスマイルSALE

Amazonのセールのうち、「タイムセール祭り」と「スマイルSALE」は、プライムデーやブラックフライデーのような「年に1度」といった大型イベントではありませんが、開催頻度が高く、狙い目のタイミングが多いのが特徴です。2025年は特に「スマイルSALE」の開催が目立ちました。

タイムセール祭り

「タイムセール祭り」は、2024年以前は幅広い商品を対象とした大型セールとして開催されていましたが、2025年は5月の「Fashion×お出かけ」、6月の「Fashion×夏先取りタイムセール祭り」、7月末～8月前半の「Fashion×夏休み」、8月後半の「Fashion×秋のお出かけ」、12月の「クリスマスタイムセール祭り」と、ファッション関連商品を中心とした構成となっています。

スマイルSALE

「スマイルSALE」は年に何度も開催される、4～5日間前後の定例セールです。2025年は1月、2月、3月、4月、5月、9月、10月と年間を通して実施され、「スマイルSALE 初売り」「スマイルSALE 新生活」「スマイルSALE ゴールデンウィーク」など、開催時期に合わせた名称が付けられることもあります。

年間スケジュールを見ると、「スマイルSALE」と「タイムセール祭り」は月ごとに交互、または近い時期に配置されています。この配置から、「スマイルSALE」はAmazonのセール体系において、定期的に実施される中規模セールとして位置づけられているようです。

Amazonからセールの通知を受け取る方法

Amazonのセールは、欲しかった品物をお得に購入できるチャンスですが、セール開始に気づかなければ買い逃してしまう可能性もあります。そこで活用したいのが、「プライムデー」や「ブラックフライデー」、「タイムセール祭り」などのセールイベント情報をメールで受け取る設定です。

下記の手順で通知メールが届くように設定しておくと、セールの開始を把握しやすくなります。

まとめ

Amazonのセール対象商品の中には、商品ページで「クーポン」が配布されていることがあります。セール価格からさらに◯◯％オフ、または◯◯円オフで購入できる場合もあるため、レジに進む前にクーポンの有無を確認しておきたいところです。

また、大型セールと同時に実施されることが多い「ポイントアップキャンペーン」は、事前エントリーが必要です。エントリーを忘れるとポイント還元率アップが適用されないため、セール開始前に条件とあわせて確認しておくと安心です。