相葉雅紀が、きょう29日に放送されるフジテレビのバラエティ番組『タイムレスマン』(毎週金曜21:58～)に緊急参戦する。timeleszのメンバー8人全員とバラエティ番組で共演するのは今回が初。1対1で向き合う「サシトーク」では、相葉先輩からの金言が続々と飛び出す。

相葉雅紀と1対1で「サシトーク」

今回実施する企画は、timeleszとゲストが1対1のトークを繰り広げる「サシトーク」。各メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」が書かれた8枚のフリップの中から、相葉が気になるものを順番に選び、そのテーマの考案者であるメンバーと別室で2人きり、3分間トークを展開する。

ただし、フリップは無記名。相葉はトークテーマの内容だけを見て相手を指名していくことになる。ぶっつけ本番で繰り広げられるフリートークで、果たしてどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。今だからこそ言える“相葉先輩からの金言”など、他ではなかなか聞けない貴重な発言も次々に飛び出す。

9人で「信頼じゃんけん」 まさかの事件も

「サシトーク」の後は、9人全員で番組名物ゲーム「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆けなど、さまざまな思惑が交錯する“究極の心理戦”に、相葉が初めて挑戦する。

今回は、敗者3人が番組特製の「苦丁センブリ茶」を飲まされることに。しかし、予想外の事件が発生するという。最後まで負け残ってしまい、“苦汁を味わう”メンバーはいったい誰なのか。timeleszと相葉が巻き起こす化学反応に注目だ。

【編集部MEMO】

『タイムレスマン』と相葉雅紀の冠バラエティ番組『相葉◎×部』は、ともに当麻晋三氏が演出を担当している。

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