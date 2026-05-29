妹の死をきっかけに、とある呪物蒐集家と出会った宮本。彼が語る「いわく」の中に妹の死の真相に結びつく因縁を感じた宮本は、それに耳を傾けていくことになる……。 オカルトコレクター・田中俊行氏が所有する呪物をもとに描く、ホラー・オムニバス。

5月22日発売の『贈呪は禁止されています』(田中俊行・海谷きき/幻冬舎コミックス)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『贈呪は禁止されています』(田中俊行・海谷きき/幻冬舎コミックス)にてお楽しみください。



