妹の死をきっかけに、とある呪物蒐集家と出会った宮本。彼が語る「いわく」の中に妹の死の真相に結びつく因縁を感じた宮本は、それに耳を傾けていくことになる……。 オカルトコレクター・田中俊行氏が所有する呪物をもとに描く、ホラー・オムニバス。
5月22日発売の『贈呪は禁止されています』(田中俊行・海谷きき/幻冬舎コミックス)より、一部を抜粋してご紹介します。
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このつづきは、『贈呪は禁止されています』(田中俊行・海谷きき/幻冬舎コミックス)にてお楽しみください。
5月22日発売『贈呪は禁止されています』(田中俊行/海谷きき/幻冬舎コミックス)
宮本は、妹の遺品であるスマートフォンを抱えて東京の雑踏を進んでいた。 妹の死後に不可思議な現象を引き起こすようになったそれを、とある男に引き取ってもらうためだ。たどり着いた古びた木造アパートにいたのは、ところ狭しと並べられた呪物たちと、呪物蒐集家である一人の男だった。 彼が語る「いわく」の中に妹の死の真相に結びつく因縁を感じた宮本は、それに耳を傾けていくことになる…。 オカルトコレクター・田中俊行氏が所有する呪物をもとに描く、衝撃のホラー・オムニバス!