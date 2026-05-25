KADOKAWAは、「カドコミ」で連載中の漫画『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』(漫画：尽／原作：十一屋翠)を2026年5月22日(金)に発売した。

■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』

漫画：尽

原作：十一屋 翠

反抗期真っ盛りの聖剣×平凡な主人公が送る迷惑恩返しスローライフギャグ！

「カクヨム」で話題の原作、待望のコミカライズ。

＜あらすじ＞

「おはようございます。先日勇者から助けて頂いた聖剣です」

そう言って我が家にやって来たのは剣だった──。

彼女にフラれてヤケ酒を飲み歩いていた青年アレン。

彼は町に安置されていた伝説の「聖剣」を引き抜こうとしている若者に、酔った勢いで言い掛かり同然の説教をして追い返してしまう。

だが、若者の正体はなんと本物の勇者で、聖剣は未熟な彼に引き抜かれずに済んだ礼をしたいと言い出した。

「お礼の品を用意しました。今朝討伐したての新鮮な魔王です」

反抗期真っ盛りの聖剣が、奇想天外な恩返しと共に家に住みつく!?

平穏に暮らせそうで暮らせないスローライフ!?ギャグストーリー待望の第1巻！

登場人物

■アレン

聖剣が安置されている町の住人で、特殊能力も才能もないごく普通の人間。本編における主人公……ではあるがツッコミポジションでもある。

■マイトキャリバー(自称聖剣)

通常の鍛冶では不可能な刀身に、神の紋章が装飾として刻まれた聖剣(自称)。力こそ全てを制するという魔族に近い嗜好をしており、力無き正義は無意味。強力な武具を振るうには使い手自身にも相応の格(強さ)が必要と考えている。なので、弱い魔王程度が相手で自分を頼るなとも思っている。

■マルリアンナ

突如、町を襲ってきた魔族の少女。その正体は──？

本編紹介

特典情報

ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド

メロンブックス：描き下ろしイラストカード

電子書籍(全サイト共通)：4P描き下ろし漫画

※特典はなくなり次第終了となる。 ※特典に関するお問い合わせは各店舗にて。

書誌情報

■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』

漫画：尽

原作：十一屋翠

発売日：2026年5月22日(金)

定価：924円(本体840円＋税)

判型：B6判

ページ数：204ページ