Uber Japanは5月15日から、サブスクリプションプログラム「Uber One」のメンバーを対象に、デリバリーと配車の両サービスを大幅な割引価格で利用できるグローバルイベント「Uber One メンバーデー」を開始した。5月28日まで実施する。

Uber One メンバーデー

同キャンペーンでは、Uber Eatsのフードデリバリーに加え、Uber TaxiやUber プレミアム、即時宅配サービス「Uber Courier(クーリエ)」など、Uberのマルチプラットフォームを横断した特典を提供する。

Uber Eatsでは、お店と同じ価格を導入している店舗を含む合計約1万5,000店のUber Eatsの加盟店が参加し、「お店と同じ価格」の商品がさらに最大30%オフ、または対象商品が半額になる特典を用意する。例えば、「すき家」は対象商品がワンコイン500円、「松屋」はお店と同価格で、さらに対象商品を1つ頼むと1つが無料。「Pizza Hut」はお店と同価格で、さらに対象のピザが30%オフとなる。 「ガスト」はお店と同価格で、さらに注文が20%オフ。「ローソン」は、対象商品が最大50%オフとなる。

配車サービスのUber Taxiでは、乗車料金50%オフが2回(各回の最大割引額：2,500円)、Uber プレミアムの乗車料金50%オフが2回(各回の最大割引額：3,000円)の特典を受けられる。Uberを初めて利用する場合は、最初の4回の乗車がそれぞれ3,000円オフとなる。

書類の急な配送や忘れ物の受け取りなど、配車アプリ「Uber」を使って荷物を即時配達できるUber Courier(クーリエ／即時宅配)は、期間中は5回まで無料で利用できる。

昨年開始した楽天IDとの連携特典が、期間中はさらにパワーアップする(専用ページからのエントリー必須)。Uber Eatsは、最初の5回の注文につき、10%の楽天ポイントを還元。Uber(乗車)は、最初の3回の乗車につき、20%の楽天ポイントを還元する。期間中も、利用金額200円ごとに1ポイントが貯まる通常特典も適用される。