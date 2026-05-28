北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、4店舗限定で販売中の「ベイクTHEソフトクリーム」を対象とした「ソフトクリーム スタンプラリー」キャンペーンを、6月1日から9月14日までの期間限定で開催すると発表した。

ベイクTHEソフトクリーム

チーズ菓子専門店の隠れ人気メニュー

「ベイクTHEソフトクリーム」は、チーズ菓子専門店でありながら毎年夏に人気を集めるメニュー。空気の含有量を抑えた製法による、食べ応えのある高密度な“かため食感”が特徴。濃厚なミルク感がありながら後味はさっぱりとしており、6.5巻のボリューム満点な大きさでも話題。

5個食べて1個プレゼントの特別企画

期間中、対象商品を購入するごとに専用カードへスタンプを1個押印。スタンプを5個集めた専用カードと引き換えで、特典として「ベイクTHEソフトクリーム Small(カップまたはコーン)」1個がプレゼントされる。購入点数ごとにスタンプが付与され、1会計での押印数の上限はない。専用カードは対象店舗にて配布され、なくなり次第終了となる。

スタンプラリーの対象となる商品は全部で3種類用意されている。6.5巻でボリューム満点な「ベイクTHEソフトクリーム(Regular:6.5巻)※カップ / コーン」をはじめ、手軽に楽しめる「ベイクTHEソフトクリーム(Small:3.5巻)※カップ / コーン」、そしてカップ限定で提供される「ベイクTHEソフトクリーム ダブルチーズ(3.5巻)※カップ限定」から選ぶことが可能だ。

ベイクTHEソフトクリーム ダブルチーズ(3.5巻)

この「ソフトクリーム スタンプラリー」の実施期間は、6月1日から9月14日までとなっている。集めたスタンプの特典引換期間は6月1日から9月30日までとなっており、長めの引換期間が設けられている。

実施される店舗は全国で4店舗のみとなっており、BAKE CHEESE TART JR大宮店、BAKE CHEESE TART ららぽーと海老名店、BAKE CHEESE TART ekie広島店、そしてBAKE the SHOP自由が丘店にて展開される。