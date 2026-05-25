江崎グリコは、全国の「セブンティーンアイス自動販売機」にて、「セブンティーンアイス ホワイトサワー<ぷにぷにゼリー>」を5月25日より新発売する。本商品は全国の高校で設置が拡大する中、「友達と一緒に食べたいアイス」をテーマに、高校生との共創によって生み出されたという。爽やかな青春らしさを表現した夏向けの商品として展開されるとのことだ。

セブンティーンアイス ホワイトサワー

セブンティーンアイス ホワイトサワー<ぷにぷにゼリー>

「セブンティーンアイス ホワイトサワー<ぷにぷにゼリー>」は、爽やかなホワイトサワー風の甘ずっぱく、あとくちさっぱりのシャーベットに、ぷにぷにした食感のみかん&もものカラフルな果汁入りゼリーを散りばめていることが特長だという。すっきりとしたあとくちで、友達とのおしゃべりが弾む仕上がりとのことだ。

開発にあたっては、自販機を設置している高校での授業やアプリ内でのアイデア募集を通じ、高校生の等身大の声をもとに企画された。校内での模擬購買や試食評価を経て、友達と食べたいワクワク感やカラフルな見た目、食感の楽しさを兼ね備えた商品が完成したという。5月25日より全国の自販機で発売される。

「セブンティーンアイスアプリ」キャンペーン

本商品の新発売に合わせて、「セブンティーンアイスアプリ」内で2つのプレゼントキャンペーンが実施される。

新商品「セブンティーンアイス ホワイトサワー<ぷにぷにゼリー>」プレゼントキャンペーン

「セブンティーンアイス ホワイトサワー<ぷにぷにゼリー>」3本セットが300名に当たるキャンペーンを実施。対象商品はセブンティーンアイス全商品で、1本購入につきアプリ内で付与されるマイレージを3マイレージ消費して応募ができる。応募期間は5月25日00:00〜7月31日23:59。

オリジナルミニタオルプレゼントキャンペーン

合わせて「ごきげんぱんだ・こねずみ・ラブラビット オリジナルミニタオル」が5,000名に当たるキャンペーンが実施される。オリジナルミニタオル3種のうちいずれか1種を選んで応募できる。対象商品はセブンティーンアイス全商品で、10マイレージを消費して応募が可能。応募期間は6月1日9:00〜8月31日23:59までとなっている。