B‐R サーティワン アイスクリームは5月8日～31日まで、「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施する。

世界のスイーツフレーバーズ

抹茶を使った新フレーバーが登場

同キャンペーンでは、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろいする。

5月の新作フレーバーは「抹茶ベイクドチーズケーキ」(シングル・レギュラーサイズ420円)。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用した抹茶アイスクリームに、ベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとり食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現した。ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わいが楽しめる。

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにできる。同フレーバーは、「クッキーアンドクリーム」や「ストロベリーチーズケーキストロベリーチーズケーキ」との組み合わせがおすすめだという。

その他の世界のスイーツフレーバーズ

その他にも、「ホワイトティラミス」「ワンダフル キャラメル プレッツェル」「マカロン マカロン」「ピーチメルバ」「キウイ杏仁豆腐」が登場する。

ホワイトティラミスは、ホワイトチョコ仕立てのティラミスフレーバー。マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンに、ティラミスピースの食感が絶妙なバランスだとか。

ホワイトティラミス

ワンダフル キャラメル プレッツェルは、アイスクリームにリボン、プレッツェルを合わせた塩キャラメルフレーバー。甘さと塩味、ザクッとした食感が楽しめる。

ワンダフル キャラメル プレッツェル

マカロン マカロンは、ピスタチオマカロン風味アイスクリームにピスタチオプラリネ、ラズベリーマカロン風味アイスクリームにはラズベリー果汁を使用したフレーバー。マカロンの主原料であるアーモンドパウダーをアイスクリームにミックスし、本格的な味わいに仕上げた。

マカロン マカロン

ピーチメルバは、果肉入りピーチシャーベットとバニラアイスクリーム、ラズベリーソースを組み合わせたフレーバー。

ピーチメルバ

キウイ杏仁豆腐は、甘く熟した果肉と種入りのキウイソルベに、まろやかな杏仁豆腐風味を合わせたフレーバー。

キウイ杏仁豆腐

31Club限定でステッカーをプレゼント

アプリ「31Club」会員限定で、ダブルコーン・ダブルカップ(スモール・レギュラー)を購入ごとに、世界のスイーツフレーバーズのステッカーをプレゼントする。ランダムでの配布のため、デザインは選べない。期間は5月8日～無くなり次第終了となる。