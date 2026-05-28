池袋にとんでもないコスパの「ケバブサンド」を出すお店があるらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。

ケバブといえば中東周辺地域で親しまれているファーストフードで、味付けした肉の塊を回転させながら焼き、薄く削いでから野菜とソースを合わせてピタパンで挟むという料理です。

筆者調べでは、そういうお店って1つあたり500円から600円くらいはする印象なんですが、そのウワサのケバブサンド屋さんは、なんとなんと300円。おおよそ半分くらいの相場感というわけなのです。

円安物価高な世の中でインフレもきつくなってきている昨今、この価格は非常に魅力がありますね～! ということで今回は、そのお店があるという池袋までいってみました。

さっそくお店へ!

池袋駅西口から10分ほど歩いたところにお店を発見しました。こちらが今回のお目当て「オメルズ ケバブ」。真っ赤な看板、壁にケバブの写真が至るところに貼られていて、これは一度見たら忘れられなさそうな店構えです。

そして……おっと、ケバブサンド300円の看板も見かけましたよ。キャンペーン価格とのことですが、いやーこれは素晴らしい安さですね。ちなみに300円なのはチキンサンドで、ビーフとのミックスで450円、ビーフになると600円になるとのことです。

食べ方は、イートイン、あるいはテイクアウトから選べるようですね。お店の中は、おそらく10人くらい座れる広さなのですが、ひっきりなしにテイクアウトのお客さんが訪れていました。このあたりは職場も多いですし、オフィスでお昼ご飯として食べる人が多いのかもしれませんね～。

セットもあるの?

とりあえずイートインにして、300円のケバブサンドを頼もうかなと思ったところ……おっと、どうやらケバブサンド「セット」というものもあるようです。こちらはチキンケバブにフライドポテト、ドリンクがセットになって590円か! こちらも安いじゃないの～ということで、セットを注文してみました。最近はランチといったら1000円超えてくるのが当たり前になってきましたからね。こちらもキャンペーン価格とはいえ590円、かなりリーズナブルな価格設定だと思います。

しばらく待っていますと、おーっと来ました! ケバブサンドセットです。なお、ソースは辛口、中辛、甘口の3種類から選べたので、今回は中辛にしてみました。

まず特筆すべきなのが、このケバブのボリューム。てっきり300円なので小さめなのかな、足りなかったらどうしようと心配までしていたのですが、それが杞憂だったと分からせられた気分です。持った重さは、例えるならばパティが何枚も入った重量級バーガーを思い浮かべるといいかもしれません。

口がソースだらけにっ!!

早速いただいてみますと……わあ! 鶏のしっかりした旨味とシャキシャキしたキャベツの食感がウマ―! そしてたっぷりかかった甘辛のソースが口の中で渾然一体となって広がっていきます。たまらん……。

キャベツがたっぷり入っているので、罪悪感なくヘルシーに楽しめると思います。口がソースだらけになるので、ティッシュやハンカチなどを持参しておくといいかもしれませんね。

お肉とソースが溢れんばかりに詰まったケバブサンド

横から見てもピタパンにぎっしりと具材が詰まっているのが分かります

ポテトもロングタイプでモシャモシャといただけますし、ドリンクもついているということで、小食な人はお腹いっぱいになってしまうかもしれません。

セットのフライドポテトも器にたっぷり

お得感も人柄も最高でした

最後、帰ろうと支度をしていたところ、お店の人が「お肉の写真撮る?」と急に声をかけてくれまして、ぐるぐると回転している“あの肉”を、カウンター越しだったのですが見せてくれることになりました。

これが大きくてとんでもない迫力。「最高に美味しかったです。こんなにおいしいのに、こんなに安くしちゃって、大丈夫なんですか?」と雑談がてらに聞いてみたところ……意味深にニコニコとただ笑うばかりでした（笑）

お得を飛び越えてちょっと心配になっちゃう価格で、これからも通ってたくさん食べたいなと思える味、ボリューム、そして店員さんの人柄だったと思います。