Uber Japanは6月1日から、楽天モバイル、U-NEXTとともに、通信(楽天モバイル)・エンタメ(U-NEXT)・移動&デリバリー(Uber Japan)の3領域のリーディングサービスが連携したコラボキャンペーンを開始する。

3社共同キャンペーン

同キャンペーンは、データ容量無制限の通信と動画・書籍の定額見放題がセットになった「Rakuten最強U-NEXT」に、デリバリーや配車のサブスク「Uber One」を組み合わせ、物価高が続く中での生活費用の負担軽減と利便性の向上を目指す取り組み。

キャンペーンは主に2つの特典で構成する。1つ目は、「Rakuten最強U-NEXT」への初めての申し込み、またはプラン変更を行ったユーザーを対象に、合計5,000ポイントの「楽天ポイント」を還元するもの。

2つ目は、「Rakuten最強U-NEXT」と「Uber One」を初めて申し込んだユーザーを対象に、通常は月額498円または年額3,998円となる「Uber One」が1年間無料になる特典。「Uber One」を利用することで、Uber Eatsの対象注文の配達手数料や一部サービス料が何度でも無料になるほか、Uber Taxiなどの乗車料金に対して次回以降使える10%相当のクレジットが還元される。

キャンペーンは、オンライン・店舗ともに6月1日から開始し、終了日は未定。5月29日午前8:59までの期間で事前登録も受け付けている。「Rakuten最強プラン」のユーザーが事前登録を完了させると、6月1日より自動的に新プランへ移行される。