Uber Japanは6月3日～7月1日、Uberアプリを通じてユニークな現地体験を提供するグローバルキャンペーン「Go Anywhere」の一環として、日本発祥のモータースポーツを助手席で体験できる特別ツアー「Uber Drift(ウーバー・ドリフト)」を、期間限定で提供する。

Uber Drift(ウーバー・ドリフト)

同キャンペーンの展開はアジア太平洋地域(APAC)で初となる。

国内外で高い人気を誇る日本のドリフト文化やJDM(日本国内市場向け車両)への憧れに対し、安全かつ本格的に体験できる機会を提供する目的で企画した。ツアーは完全予約制のパッケージで、都内23区内の指定場所から貸切の「茂原ツインサーキット(千葉県)」まで、「Uberプレミアム」車両で快適に往復送迎する。

サーキットでは約90分間のトラックタイムが用意され、フォーミュラ・ドリフトのライセンスを保持するプロドライバーが運転する本格チューニング車両「日産 シルビアS15」や「日産 180SX」の助手席に同乗。白煙をあげる大迫力のドリフト走行を安全な環境で体感できる。

予約は5月27日より開始する。Uberアプリのホーム画面に登場する「Uber Drift」専用アイコンから、日時や人数、東京23区内の乗降車場所を入力することで手続きが完了する。

料金は往復送迎とサーキット体験を含み1グループ(1～4名)につき3万円。1日4グループ限定の特別なプレミアム体験として提供する。