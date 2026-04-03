スターバックスは、1996年8月の1号店開業から今年で30周年を迎えます。アニバーサリー企画の第1弾では、過去に高い人気を博した名作フラペチーノを進化させた『THE STAR フラペチーノ』を4月8日より発売。1つの店舗で1種類しか出会えない全5種類のフラペチーノを、メディア向けの試飲会でひと足先に味わってきました。

4月8日(水)より発売する『THE STAR フラペチーノ』

歴代の人気フラペチーノが進化して復活を果たす『THE STAR フラペチーノ』

1996年8月の東京・銀座への日本1号店開業から、今年で30周年を迎えるスターバックスでは、年間を通じた複数のアニバーサリー企画が展開されます。第一弾では、 “原点に立ち返り、原点を超えていく”をテーマに掲げ、これまでに累計約20億杯以上を届けてきたフラペチーノの歴史の中から、過去に高い人気を博した名作フラペチーノを進化させた『THE STAR フラペチーノ』が、4月8日(水)より発売を開始します。

『THE STAR フラペチーノ』は、全国のパートナーの声をもとに選ばれた全5種類をラインアップ。1店舗につき1種類を販売するため、5つの名作を探して巡る楽しさも魅力となってるのだそう。早速5種類の『THE STAR フラペチーノ』の詳細を紹介します。

『THE フラペチーノ of メロン of メロン』

『THE フラペチーノ of メロン of メロン』(Tallサイズのみ/持ち帰り736円、店内利用750円)

『THE フラペチーノ of メロン of メロン』は、芳醇な香りの国産赤肉マスクメロン果肉に、メロンベースとメロンフレーバーのホイップクリームを合わせた、まるで完熟したメロンの“おいしいところだけ”を味わっているようなフラペチーノです。赤肉マスクメロン果肉を使用し、さらに国産赤肉マスクメロン果汁を使用したメロンソースを重ねることで、ひと口ごとに広がるジューシーな果汁感と豊かな香りを楽しめます。

今回の30周年バージョンでは、2022年から2024年に発売した時よりも、赤肉メロン果肉を増量し、スターバックス コーヒー ジャパンで発売された商品の中でも過去最大のメロン果肉量を実現したのだそう。

ひと口目から、メロンの美味しいところをだけをぎゅっと濃縮したような、ジューシーさが際立つ味わいに。グラスの中に入ったホイップクリームとトッピングされたメロン風味のホイップクリームのまろやかさもありつつも、メロンの果汁感を存分に楽しめます。これまで愛されてきたメロンフラペチーノをさらに進化させた、メロンフラペチーノの集大成ともいえる一杯となっていました。

『THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ』

『THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ』(Tallサイズのみ/持ち帰り717円、店内利用730円)

『THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ』は、ヨーグルトの爽やかな味わいとフルーツのジューシーさを重ね合わせた、“満たされる飲むフルーツヨーグルト体験”が楽しめるフラペチーノです。軽やかなヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドし、まろやかで飲み心地のよい“ヨーグルト感”を引き出しています。

今回登場するのは、カップの底にまでヨーグルトを加えることで、2015年に発売された「フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト フラペチーノ with クラッシュ ナッツ」と比べてヨーグルト感をさらにアップ。仕上げには、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の4種類の果肉入りミックスフルーツジェリーを重ね、ひと口目から爽やかな酸味と果実の甘みが広がる鮮やかな味わいに仕上げたといいます。

ひと口飲んでみると、甘さ控えめで爽やかなヨーグルトのフレーバーが口いっぱいに広がり、ナッツの香ばしいコクが余韻に感じられます。4種類の果肉入りミックスフルーツジェリーはチュルンとした食感。ゴロっとした果肉からはフルーツポンチのような華やかな甘さを感じられ、さわやかな朝のスタートにもぴったりなフラペチーノとなっていました。

『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』

『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』は、コーヒーのおいしさを上から下まで楽しめる、“ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験”のフラペチーノです。カップの底には、スターバックス オリジナルのエスプレッソローストを抽出したコーヒージェリーを使用。その上に、コーヒーをブレンドしたフラペチーノベース、そしてコーヒーホイップクリームを重ねることで、香り高く奥行きのあるコーヒーの味わいを引き出しています。

今回登場するフラペチーノは、2008年に発売されたものからホイップクリームをコーヒーホイップクリームに進化させたことで、より豊かなコーヒー感を実現したのだそう。

実際に飲んでみると、コーヒーならではのコクと苦味がしっかりと感じられる一杯に。弾力のあるコーヒージェリーのほろ苦さとフラペチーノの控えめな甘みがマッチし、飲み進めるほどにコーヒーの風味が広がります。全体を通してコーヒーの味わいを感じられ、スターバックスの魅力を存分に堪能できる一杯でした。

『THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶』

『THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶』(Tallサイズのみ/持ち帰り717円、店内利用730円)

『THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶』は、加賀 棒ほうじ茶に、100%一番茶を使用した香ばしい香りとやさしい甘みが広がる“黄金のほうじ茶体験”を楽しめるフラペチーノです。芳ばしい香りが立ちのぼる加賀 棒ほうじ茶のベースに、フラペチーノならではのクリーミーな口当たりを重ね、ほうじ茶の澄んだ味わいを存分に堪能できる一杯に仕上げています。

30周年バージョンでは、2018年に発売したもののジェリーに代わり、加賀 棒ほうじ茶を使用したぷるぷる食感のわらび餅を使用。さらに、ホワイトモカフレーバーのホイップクリームを重ね、トッピングには加賀 棒ほうじ茶の一番茶を活かした「加賀 棒ほうじ茶パウダー」を散りばめています。

口に含んだ瞬間から、加賀 棒ほうじ茶の香ばしく豊かな和の香りと清らかな味わいが広がり、自然と心を穏やかになる一杯に。加賀 棒ほうじ茶を使用したみずみずしい味わいのわらび餅、まろやかな甘みのホワイトモカフレーバーのホイップクリームと、味のグラデーションを楽しめます。リラックスしたい時や体が熱っている時に飲めば、心にまで潤いを与えてくれる特別な一杯となっていました。

『THE フラペチーノ of チャンキー クッキー』

『THE フラペチーノ of チャンキー クッキー』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

『THE フラペチーノ of チャンキー クッキー』は、ザクザクとした食感とミルクのコクを楽しめる、“クッキーまるごと体験”が味わえるフラペチーノです。バニラ風味のベースの中に、チョコレートと全粒粉を配合しじっくり焼き上げたチョコレートチャンククッキーをまるごと1枚ブレンドし、飲むたびにクッキーの食感とチョコレートの香ばしい風味が広がります。

今回の30周年バージョンでは、2014年発売時のものとは異なる、本フラペチーノに最も合うようなクッキーを新たに開発したのだとか。

飲んでみると、全粒粉を配合したクッキーの香ばしさとチョコレートのコクが混ざり合い、本当にクッキーを食べているかのよう。甘さのあるクッキーというよりかは、全粒粉ならではの素朴な甘みとざらっとした舌触りで、素材の良さを感じる上質な味わいとなっていました。トッピングのベイクドチョコとクッキーからはザクザクとした食感を楽しめ、満足感のある一杯となっています。

『THE STAR フラペチーノ』はどこで買える？

『THE STAR フラペチーノ』の販売期間は4月8日(水)から。なくなり次第終了。一部店舗を除いた全国のスターバックスで販売されます。

1店舗で5種のうち1商品だけを扱うということで、自分が飲みたい『THE STAR フラペチーノ』に出会えないかもと思っている人もいるはず。公式サイトでは商品名を選ぶだけで、地図から取扱店舗を検索できるページがあるので、偶然の出会いをあえて楽しむことも、お目当ての『THE STAR フラペチーノ』がどこで発売されているか事前にチェックすることも可能です。

3つのフェーズで実施する30周年アニバーサリー企画

メディア向けに開催された発表会では、30周年アニバーサリー企画の概要が発表されました。企画は3部作となっており、第一弾は“原点に立ち返り、原点を超えていく”、第二弾は“地球と向き合い、地球と生きていく”、第三弾は“地域に根ざし、地域と共創する”をテーマに掲げていると同社 マーケティング本部 本部長の行定良太氏はいいます。

スターバックス コーヒー ジャパン マーケティング本部 本部長 行定良太氏

「第一弾では、30年間お客様とパートナーが一緒に作ってきたロマンスを、今の技術で再度味わい直していただく。第二弾は、そのロマンスを今後も持続的に継続的に続けていくために、地球環境とどのように向き合うかを体験していただく。第三弾は、各地域でパートナーが一人一人育んできた繋がりを、さらにお客様と共に新しい未来へと提案してくストーリーを紡いでいくフェーズとして用意している」と話します。

第二弾は6月中旬、第三弾は8月ごろを予定しており、それぞれのタイミングで発表されるのだそう。さらに「この3つのフェーズで大きく構成しているが、その期間を通じてコーヒーにまつわる時別な企画などふんだんに詰め込んで、一緒に楽しんでいただけるように用意しているので期待して欲しい」と語り、「1杯のコーヒーに込めてきたロマンス、そしてロマンスを届け続けるための効率の両立をしっかりと選び取る姿勢で、今後もスターバックスとしてお客様と温かくつながっていく、そこにコミットしたい」と意気込みました。

スターバックス コーヒー ジャパン CEO 森井久恵氏

また、発表会には同社 CEOの森井久恵氏も登壇。今後のスターバックスについて「“ロマンスと効率”の両方を選び続けてきたことがサードプレイスを30年間守り、進化させてこられた理由だと確信している。この30年間、パートナーが一杯一杯に込めてきたのはロマンス、そのロマンスを2,100の店舗で届け続けるために効率も磨いてきた」とこれまでを振り返り、最後に今後について「これからも“ロマンスと効率”でサードプレイスを進化し続けていく。スターバックスは歩みを止めず、未来に向かって進んでいく」と締めくくりました。