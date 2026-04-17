バンダイは、『ウルトラマンテオ』より「変身アイテム DXテオクリスター」(3,500円)を発売する。2026年5月30日発売予定。

『ウルトラマンテオ』より、「変身アイテム DXテオクリスター」が登場。

ウルトラマンテオの変身アイテム「テオクリスター」が、8色に発光。テオクリスター天面のトリガーと中央のクリアパーツを押すことで固有のサウンドとLED発光が楽しめる。

【遊び方1】ウルトラマンテオに変身！

テオクリスター天面のトリガーを押すと変身待機音が発動。さらにトリガーを押すと変身メロディが発動し、ウルトラマンテオに変身。

変身後には、ウルトラマンテオの掛け声や攻撃音など、劇中のバトルシーンを再現した効果音を鳴らすことができる。

【遊び方2】技発動遊び

変身後に天面のトリガーを押すことで発動する技をセレクト。さらに中央のクリアパーツを押すことでウルトラマンテオの多彩な技サウンドとそれに伴う固有のLED発光が発動する。

【遊び方3】テオクリスターがカラータイマーに！

付属する専用ストラップを取り付ければカラータイマーになり、よりウルトラマンテオのなりきり遊びが楽しめる。さらにテオクリスターに変身後、一定数時間が経過すると自動でカラータイマー明滅音が鳴る。

【遊び方4】イブキのキャラクターボイスが鳴る！

変身前に天面のトリガーを長押しするとウルトラマンテオの主人公、イブキのキャラクターボイスが鳴る。

【遊び方5】DXウルトライズアイ対応！

別売りの「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」で テオクリスター裏面のウルトラコスモレコードをスキャンすることで、ウルトライズアイからテオとゼロの掛け合いボイスが鳴る。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京