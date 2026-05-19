夏本番を前に、エアコンのフィルター掃除や試運転など、エアコンの状態を確認しておきたい時期になりました。年々厳しさを増す夏の暑さに、「エアコンの設置台数を増やしたい」「そろそろ買い替えたい」と考えているご家庭もあるのではないでしょうか。

そんな中、注目されているのが「エアコン2027年問題」です。本記事では、「エアコン2027年問題」の内容をわかりやすく解説するとともに、エアコンはいつ、どのような製品を購入したらいいのか、FP視点でアドバイスします。

エアコン2027年問題とは

日本では家電製品に「トップランナー制度」という省エネ基準が設けられています。これは、その時点で最も省エネ性能が高い製品(トップランナー)を基準に将来の目標を定め、省エネ性能の向上を促す仕組みです。エアコンは家庭の電力消費量の中でも大きな割合を占める家電であり、省エネ性能の向上によって脱炭素への貢献が期待されているため、この制度に基づいて、2027年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられます。

各メーカーは、基準強化に対応するため、高効率な新モデルの生産へ切り替える必要があります。開発にかかるコストや新たな部品調達など、生産コストが増えることで本体価格の上昇は避けられません。一方で、基準を満たさない低価格モデルは、市場から消えていくことになります。

こうした状況を受けて、消費者側は、「2027年度になる前にエアコンを買っておこう」と考えるので、2026年から2027年にかけては、駆け込み需要が発生することが予想されます。その結果、エアコン設置工事が集中し、予約が取りづらい状況や工事までの待ち時間が長期化することが懸念されます。また、設置工事費が値上がりする可能性もあります。

＜エアコン2027年問題＞

●新モデルの価格が上昇する

●低価格モデルが市場から消える

●設置工事の予約が取りづらくなる

●エアコン全体の価格が底上げされる

エアコンは今すぐ買った方がいい?

エアコンを新調、または買い替える予定があるなら、早めの購入がおすすめです。特に買い替えのタイミングは、故障してからではなく、不具合が出る前に検討するのが合理的です。

一般的に電化製品は、10年を超えると故障リスクが高まり、修理のための交換部品の供給が終了している場合もあるので、使用年数10年以上が買い替えを検討する時期の目安となります。故障してから慌てて購入すると、よく検討できずに、結果的に割高な製品を選んでしまうこともあります。さらに、需要が集中する時期は、在庫切れや設置工事の予約待ちで、最も必要な時期に使えないという事態も起こりかねません。「2027年問題」は、こうした状況に拍車をかけるでしょう。

また、最新の電化製品は10年前のものと比べて省エネ性能が向上しているため、買い替えによって、電気代の節約にもつながります。

このように、エアコンを10年以上使用している場合は、「2027年問題」をきっかけに、買い替えを検討してみるとよいでしょう。できれば、駆け込み需要が本格化する前に、在庫に余裕があるうちに購入・設置を済ませておくと安心です。

どんなエアコンを買ったらいい?

部屋にあった冷房能力を選ぶ

エアコンを選ぶ際に、まず重視したいのが部屋の広さに合った冷房能力を選ぶことです。冷房能力はkW(キロワット)で表され、冷やせる部屋の広さやパワーを示す指標となります。冷房能力(kW)ごとに対応する部屋の広さの目安(畳数)が示されており、数値が大きいほど冷房能力は高くなります。ただし、必要以上に高い能力のものは本体価格や電気代が無駄にかかり、反対に能力が不足すると効きが悪くなるので、部屋の広さに適した冷房能力のものを選ぶようにしましょう。

冷房能力2.2kW(6畳)

冷房能力2.8kW(10畳)

冷房能力4.0kW(14畳)

省エネ性能が高いものを選ぶ

省エネ性能が高ければ、消費電力量を抑えられるため電気代を節約できます。省エネ性能は家電量販店などで表示されている「統一省エネラベル」で確認できます。

＜統一省エネラベル＞

統一省エネラベル 出所: エネルギー消費機器の小売事業者等の省エネ法規制資源エネルギー庁

省エネ性能が優れている順に、5.0～1.0までの0.1きざみの評価点と、評価点に応じた星の数が表示されています。評価点はAPF(通年エネルギー消費効率)に基づいており、APFが大きいほど省エネ性能が優れています。

真ん中左にあるマークは省エネ基準達成率を示したマークで、100%以上は緑マーク、100%未満はオレンジマークになります。2027年度から省エネ基準達成率の基準が変わり、たとえば、冷房能力2.2kW・APF5.8の場合、これまでは100%でしたが、新基準では87%になります。これにより、省エネ基準未達となり、2027年4月以降は製造・販売ができなくなります。

このほか、ラベルには1年間使用した場合の目安電気料金も示されているので、この金額を比較して選んでもいいでしょう。

自分にあった機能の製品を選ぶ

エアコンには、空気清浄機能やAI制御、自動お掃除機能など、さまざまな付加機能があります。便利な一方で、機能が多いほど価格は高くなり、構造が複雑になることで故障リスクも高まります。いらない機能、欲しい機能を整理して、自分の生活スタイルにあった製品を選ぶようにしましょう。

エアコンはトータルコストで選ぼう

エアコン選びでよくある失敗が、本体価格の安さだけで選んでしまうことです。購入時は安く済んでも、電気代が多くかかり、結果的に総額では高くついてしまうケースです。エアコンを選ぶ際は、本体価格と電気代をあわせた「トータルコスト」で考えましょう。

電気代の目安は前述の「統一省エネラベル」で確認できます。また、カタログに記載されている「期間消費電力量(kWh)」からも年間の電気代の目安を計算できます。

たとえば、冷房能力2.8kW(10畳)のエアコンの場合、期間消費電力量の最大値は929 kWh、最小値は 725 kWhです。(※省エネ性能カタログ2026年電子版参照)

これを電力料金目安単価 31円/kWh(税込)で計算すると、年間の電気代は929 kWhで約28,800円、725 kWhで約22,500円となり、その差は年間約6,300円です。

5年間使えば3万円以上、10年間では6万円以上の差になります。

仮に消費電力量が大きいモデルの本体価格が3万円安かったとしても、5年以上使用すればトータルコストでは逆転する計算です。このように初期費用の安さだけで判断せず、電気代を含めた長期的なコストで選ぶことが大切です。

2027年問題についてのQ＆A

Q: 2027年度以降、旧モデルのエアコンは購入できなくなりますか?

A: すでに出荷済みのエアコンであれば購入できます。

2027年度の省エネ基準の引き上げは、製造事業者・輸入事業者に課されるものであるため、販売店には適用はありません。そのため、省エネ基準未達のエアコンであってもすでに市場に流通しているものは2027年度以降も購入できます。ただし、2027年4月以降は旧モデルの低価格帯エアコンの市場在庫が急激に減少する可能性が高いため、早めの購入をおすすめします。

Q: 2027年度以降、現在使っているエアコンの修理ができなくなりますか?

A: 修理できます。

メーカーごとに製造が完了した後の部品保有期間(約10年間)を設定しており、その期間は修理対応可能です。

Q: 2027年度からの新基準によって電気代はどのくらい安くなりますか?

A: 6畳用エアコンで年間約2,760円の電気代削減が期待できます。

資源エネルギー庁の試算によると、2027年度基準を満たした6畳用エアコン(2.2kW)では、年間で約2,760円の電気代削減効果が期待できます。これは、省エネ性能が2010年度基準(APF 5.8)から2027年度基準(APF 6.6)に向上するためです。また、14畳向けエアコン(4.0kW)では、年間で約12,600円の電気代削減効果が期待できます。

※2023年から2025年の電力料金の平均(31.75円/kWh)を使って計算。実際には、各家庭の環境や使用条件によって異なります。