JR東日本新潟支社は7日、長岡駅南部構内「収容庫」で電気機関車の撮影会「機関車大集合撮影会@長岡」を9月26・28日、10月24・25日の4日間にわたり開催すると発表した。

「機関車大集合撮影会@長岡」は、新潟支社が保有する電気機関車EF64形(1030・1031・1032号機)・EF81形(140号機)の全4両がそろうイベント。各日とも撮影時間約90分の日中コース(13時20分から15時30分まで)と、撮影時間約120分の夜間コース(7時から19時40分まで)の2コースを用意する。どちらのコースも各日定員20名、4日間で計80名限定となる。

8月8日から「JRE MALLチケット『JR東日本 新潟支社』」で販売。日中コースは2万3,000円、夜間コースは3万円となる。参加者にノベルティとして、電気機関車をモチーフにしたオリジナルメタルプレートが配布される。

当日は庫外1カ所と庫内2カ所に設定される撮影可能エリアから撮影できる。「あけぼの」「北陸」「出羽」「鳥海」のヘッドマークも用意され、人気投票で選んだ組み合わせで掲出するという。貫通扉の開放など、事前のアンケートで集めた要望に可能な範囲で応える「リクエストタイム」も設ける。夜間コースでは、EF64形の貫通扉開放や後部標識灯・連結器灯の点灯など、昼間と異なる内容も用意している。