JR東日本新潟支社は18日、長年にわたり臨時列車の牽引や新車回送などで活躍してきた電気機関車EF64形・EF81形が11月をもって旅客列車としての営業運転を終了することを受けて、11月24日に臨時列車「ありがとうEL号」を運転すると発表した。

「ありがとうEL号」は、EF64形とEF81形に「ばんえつ物語」客車7両を挟んだプッシュプル形式で運行。1号車にオコジョ展望車両、4号車に展望車、7号車にグリーン車を連結する。長岡～新津間で運転され、長岡発・新津発それぞれ2本、計4本を設定。全車指定席で、指定席券は運転日1カ月前の10時から「えきねっと」や指定席券売機、「みどりの窓口」で販売される。

JR東日本びゅうツーリズム＆セールスから「ありがとうEL号」を組み込んだ旅行商品も発売される。新津鉄道資料館の見学、新潟の酒蔵巡り、昭和の国鉄型車両とのリレー旅、乗車だけを楽しむフリープランなど、多彩な7コースを用意した。申込みはインターネット限定とされ、9月24日14時から「日本の旅、鉄道の旅」サイトで開始する。

「ありがとうEL号」の運転に先立ち、11月14日に長岡駅南部構内の収容庫で最後の撮影会「ありがとうEF64＆EF81撮影会@長岡」も開催。機関車4両(EF64形3両、EF81形1両)を用意し、昼間から深夜にかけて4部構成で実施する。特別記念品として、実際に電気機関車で使用していた区名札「長岡」を各部2枚ずつ参加者に提供。各部1組のみ(最大2人)参加可能で、「JRE MALL」でオークション形式(入札開始価格は12万円)により参加権を販売する。

加えて、11月1日から「NewDays」各店で記念グッズとして2連アクリルキーホルダー(1,200円)やクリアファイル(440円)を販売する。「NewDays 新潟東口」「NewDays 新津」「NewDays 燕三条」「NewDays 長岡」「NewDays 越後湯沢」「NewDays 直江津」で扱う。