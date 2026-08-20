乃木坂46賀喜遥香「マネージャーさんとサンドイッチ状態で…」誕生日にInstagram開設も…不慣れな操作に悪戦苦闘

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月13日（木）の放送では、遥香先生の誕生日でもある令和8年8月8日に開設したInstagramについて語りました。

＜生徒からのメッセージ＞

「令和8年8月8日、お誕生日おめでとう～！ こんなスペシャルな日に、ライブで一緒にお祝いできたことがめちゃくちゃ幸せでした！ そして、Instagramの開設！ 新幹線のなかでInstagram開設の通知がきて、眠たかったのですが一気に目覚めました！ 遥香先生の更新の通知がうれしくて、ニヤニヤしちゃいます♡ これからも遥香先生のペースで更新してくれたらうれしいです！ 遥香先生、ありがとう！ 大好きやで！」（静岡県 21歳）

◆賀喜「何か恩返しできたらいいな」

賀喜：ありがとう！ 私も大好き!! そう、Instagramを開設させていただきました！ 普段あまり写真を撮らないので、「開設しても載せる写真がないよ～」ってずっと言ってたんですけど、令和8年8月8日だし、私が乃木坂46に入ってから8回目の誕生日だし、こんなに8が並ぶことないじゃないですか！ だから、皆さんに何か恩返しできたらいいなと思って始めました。

だけど、まだまったく慣れていなくて、さっき初めてストーリーズ（写真や動画などを24時間限定でシェアできる機能）で、『「乃木坂LOCKS!」聴いてね～』って告知してみたんですけど、それも「ここで文字を打つんやな。これをここに置いて……音楽はどこでつけんねや？」って言いながら音楽を選んで……みたいな（笑）。

“88分間の質問返し”もしたんですけど、初めてで分からないから、両サイドのマネージャーさんとサンドイッチ状態で、「ここは、こうやったらこれになるから、こうしたら質問の返しができるんだよ～」って全部教えてもらって、「機械ってすごいですね！」なんて言いながら、ずっと質問返しをしていました（笑）。

まだまだ慣れていないし、正直やり方も分かってないんですけど、自分のペースで皆さんに私の写真をお届けできたらなと思います！ 良かったらフォローしてみてね。4組の副担任、インスタやってま～す（笑）♪

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info