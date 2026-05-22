レアルとデザインスタジオCURIOSITYは、京都・円山公園内において、スモールラグジュアリーホテルプロジェクト「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」を共同で始動した。100年を超える歴史を持つ木造建築の「旅館 吉水」を改装し、2026年秋の開業を予定している。

Lounge Image

「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」のコンセプトは「Dream of Kyoto」。歴史ある「旅館 吉水」の名を継承しつつ、その建築を改装し、両者の知見と創造性を融合させることで、新たな宿泊価値の創出を目指す。

外観は、円山公園とともに年月を重ねた、100年を超える歴史を持つ木造建築の意匠を活かしたデザインを採用した。

客室は既存の構造を活かした快適な空間設計で、シンボルツリーであった桜の色を取り入れ、円山公園の景色との繋がりを持たせている。サロンと庭は、外観の印象とは対照的に、未来の京都を予見させる幻想的なデザインが特徴。サロンでは、朝食からバータイムまで時間帯に応じた飲食をオールインクルーシブで楽しめる。

Room Image

Bath Image

レアルのフラッグシップとして1日4組限定で運営し、私邸のような居心地の良さを感じられるきめ細やかなおもてなしを提供する。コンシェルジュ対応による旅のトータルサポートも行い、喧騒から離れて自分の時間を大切にしたい顧客へ新たな滞在価値を提案する。

一般予約は今夏頃に開始する予定。