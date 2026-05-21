GENSEN HOLDINGSは8月11日から、夕食バイキングの特別メニュー「いくらかけ放題」を大江戸温泉物語グループ71施設で提供する。

いくらかけ放題

「いくらかけ放題」お盆限定で提供

同企画は8月11日～8月15日の5日間限定で実施する。「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」を除く、夕食バイキングを提供する全施設が対象となる。各施設では、お盆期間の予約を受け付けている。

高級食材として知られる「いくら」は、幅広い世代に愛されるだけでなく、子孫繁栄を願う縁起物としてお正月料理などにも欠かせない一品。好みの海鮮と組み合わせて自分だけの「海鮮丼」を作ったり、握り寿司に添えて少し贅沢に味わったりと、思い思いのスタイルで楽しめる。

大江戸温泉物語グループのバイキング内容

スタンダード・わんわんリゾートシリーズでは、季節料理や郷土料理などを取りそろえた創作バイキングを提供する。ライブキッチンで提供する出来たてメニューや、自分の好みに合わせて作れる「のっけ丼」なども堪能できる。

Premiumシリーズでは、ライブキッチンでシェフが仕上げる出来たてメニューが堪能できる。その土地ならではの味覚を味わう「ご当地グルメ」や、素材の旨みを凝縮した「海鮮せいろ蒸し」など、多彩なメニューを取りそろえる。食後には「ハーゲンダッツ アイスクリーム」も楽しめる。

Premiumシリーズ

TAOYAブランドでは、「季節のリゾートバイキング」を展開する。ステーキやローストビーフのほか、ご当地グルメや季節の料理などを用意する。オールインクルーシブを採用しており、夕食時のアルコールも無料で提供する。

TAOYAブランド

さらなる豪華食材を取り入れたバイキングも

一部のホテル・宿では、「大江戸三つ星バイキング」「大江戸カニづくしバイキング」「金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキング」も提供する。詳細は公式サイトで案内している。