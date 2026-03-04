SBIプリズム少額短期保険は3月3日、「うさぎの名前ランキング」を発表した。同ランキングは、2025年1月～12月までの新規契約件数をもとに算出した。

新規契約ランキングで「ムギ」が1位に

2025年新規契約ランキングでは、前年3位だった「ムギ」が堂々の1位に輝いた。2位は「ラテ」、3位は「モカ」と飲み物や食べ物にちなんだ名前が並んだ。

2024年の新規ランキングで1位だった「モカ」が3位へ後退。代わって1位となった「ムギ」は、毛色を問わず馴染みやすく、呼びやすい"ジェンダーレスネーム"として不動の地位を築きつつある。

性別ランキング

品種別ランキング

うさぎの人気品種である「ネザーランドドワーフ」と「ロップイヤー」の両部門で1位と、「ムギ」人気が際立つ結果となった。

小さな体と短い立ち耳が特徴のネザーランドドワーフは、2位に「モカ」「チョコ」といった、毛の色をイメージする名前が並んだ。

垂れ耳でおっとりとした印象のロップイヤーラビットは、2位に「マロン」「オモチ」といった、その丸みのあるフォルムや柔らかさを連想させる"癒やし系ネーム"がランクインした。

品種別ランキング

通算ランキングは「モカ」が1位

通算ランキングでは1位を守り続けている「モカ」だが、2025年の新規契約ランキングでは「ムギ」が1位を奪取した。素朴で自然な響きの「ムギ」は、性別を問わず名付けやすい"ジェンダーレスネーム"として、現在の飼い主の感性に最もフィットしていると言える。通算での圧倒的人気を誇る「モカ」に対し、新星「ムギ」が今後どれだけその勢いを伸ばすか注目される。

通算ランキング