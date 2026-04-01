日本ケンタッキー・フライド・チキンは4月8日、「レモン香るパリパリ旨塩チキン」(340円)を全国のケンタッキーフライドチキン店舗で発売する。

春の定番として支持を集める「パリパリ旨塩チキン」が、今年はレモンの爽やかさを加えた「レモン香るパリパリ旨塩チキン」として新登場。うす衣のパリパリとした軽快な食感とさっぱりとした旨塩味はそのままに、レモンの爽やかさを加えたことで、春の軽やかな季節にぴったりの味わいに仕上げている。

幅広い年代の利用者が楽しめるよう"爽やかに楽しめるチキン"をコンセプトに、約1年をかけて完成させた商品となっている。

担当者によると、レモンの自然な香りを引き出すことに苦労したとのこと。レモンピールを採用し、試作を重ねる中で味の奥行を出すためにフレッシュ感とのバランスを丁寧に調整している。

さらに、今年もピクニックやお花見など、行楽シーンに合わせた大人数向けのバーレルも展開。

レモン香るパリパリ旨塩チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)の「食べくらべセット」(990円)、レモン香るパリパリ旨塩チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種の「食べくらべ4ピースパック」(1,540円)、レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種の「食べくらべ6ピースパック」(2,290円)、レモン香るパリパリ旨塩チキン3ピース、オリジナルチキン5ピース、ポテト(L)の「パリパリ旨塩おためしバーレル」(2,980円)などのラインアップが揃えられている。

なお、同商品は数量限定でなくなり次第販売終了となる。