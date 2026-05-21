POP未来図は、5月29日の「こんにゃくの日」に、群馬県下仁田町の「道の駅しもにた」にて特産品を食べて・知って・楽しめる「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」を開催する。時間は10時30分～14時00分。

POPで地域活性化

会場となる「道の駅しもにた」は、全従業員が手がける細部にまで想いを込めた手書きPOPを販促に取り入れている。この手作りPOPにより、売上298％増の大ヒットとなる商品も誕生した。2025年には、手書きPOPを活用した強力な販売促進により、月間売上が前年比で最高記録を更新したという。

売り場を盛り上げるユニークなPOP

試食イベント当日は、売り場は従業員が手がけた、色とりどりのPOPが店内を埋め尽くされる。試食できるメニューは、下仁田特産のこんにゃくを使った「刺身こんにゃく」「味付けこんにゃく」「スイーツこんにゃく」。子ども向けイベントとして、「こんにゃくのイラストコンテスト」を開催。集まった作品は6月中に「道の駅のコトPOP」として店内に展示する。

イベントに参加者し、アンケートに回答した先着50名には、「ソフトクリーム無料券」をプレゼント。指定のハッシュタグをつけてSNSへ投稿した人の中から抽選で、道の駅しもにたで使える「3,000円分の商品券」をプレゼントする。