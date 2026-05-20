ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、「KANSAI COLLECTION 2026 A/W」への出演を懸けたオーディションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』を開催している。

『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』

スペシャルステージ出演のチャンス

『KANSAI COLLECTION 2026 A/W ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ出演権争奪戦』は、17LIVEで活躍中の認証ライバーで18歳以上の女性であれば、誰でも参加が可能。15日から開催されているアプリ内イベントで上位に入賞したライバーや特別な条件を達成したライバーの中から、見事オーディションで選出された12名のライバーは、8月13日に京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2026 A/W」のスペシャルステージにて、「ISAMU MORITA BRIDE」の秋冬コレクションドレスを着用して出演する権利を獲得できる。