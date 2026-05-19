伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会は5月16日～6月7日の土日、全国の人気ラーメン店が集結する大型ラーメンイベント「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」を、松川藤の広場(静岡県伊東市)にて開催する。

第1陣ラインナップ

同イベントは、4週連続・週末限定で開催するラーメンフェス。京都、東京、新潟、北海道、宮城、広島、福島、埼玉、千葉、群馬、三重、岡山、静岡など、全国の個性豊かな名店の味を伊東温泉で楽しめる。出店する店舗は合計28店舗(各週7店舗)。

今回は、松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、真鯛、オマール海老、比内地鶏、天草大王、阿波尾鶏などを用いた豪華な一杯が登場する。入場は無料、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制となる。

第1陣(5月16日～17日)には、「本家 第一旭」「麺屋 中川會」「麺家太威」「くじら食堂」「ど・みそ」「Zweiter Laden 」「宝来軒総本店」が出店する。

第2陣(5月23日～24日)は、「らーめんダイニング庵」「恵比寿らぁ麺屋つなぎ」「田代こうじ最強軍団」「つけ麺 和」「麺屋 一元堂」「ラーメン鷹の目」「中華そばイッキュー」が出店する。

第2陣ラインナップ

第3陣(5月30日～31日)は、「麺処 若武者」「衝青天」「麺屋 丸鶏庵」「二代目五衛門」「なかじゅう亭」「竹岡式ラーメンたか木屋」「油虎」が出店する。

第3陣ラインナップ

最終週の第4陣(6月6日～7日)は、「味噌らーめん かぐら」「麺房 鶏くらふと」「佐野らーめん 佐よし」「らあめん元」「仙臺くろく」「特濃のどぐろつけ麺Smile」「寿製麺 よしかわ」が締めくくる。