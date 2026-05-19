エースコックは5月18日より、「魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン/よこすか海軍カレーうどん」(希望小売価格236円/税抜)を全国で発売する。

"カレーの街よこすか"認定第1号の名店、魚藍亭が監修したカップめんが今年も登場する。レールウならではの濃厚感と牛脂のコクが決め手の味わいに仕上げた。カレーラーメンとカレーうどんの2品をラインナップする。パッケージは、レトロで安心感のある世界観に、質感を高めたクラシックなデザインへ刷新した。

カレーラーメンは、ビーフをベースにオニオンの旨みを加え、スパイスの香りや辛みを利かせたスープが特徴。めんは適度な弾力と滑らかさを併せ持ち、適度な味付けをすることで、スープと相性良く仕上げた。かやくには、ほくほくとしたポテト、程良く味付けした鶏肉そぼろ、彩りの良い人参、風味の良い玉ねぎを入れた。

カレーうどんは、適度な弾力と喉越しの良さを併せ持ったうどんを採用。ビーフをベースにオニオンの旨みを加え、しっかり利かせた鰹だしがうどんと相性の良いカレースープを合わせた。かやくには、ほくほくとしたポテト、程良く味付けした鶏肉そぼろ、彩りの良い人参、風味の良い玉ねぎを入れた。