ファミリーマートは5月19日から、対象の「クラフトボス」または「スターバックス COFFEE OF THE DAY」のペットボトル飲料いずれか1本とファミマルBakeryのパン1個をセットで買うと合計金額から50円引きとなるキャンペーンを実施している。

コーヒーとパンセットで買うと50円引き

コーヒーとパン購入で50円引き

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物が楽しめるキャンペーンを継続して実施している。

今回は、「対象商品」1セット(飲料1本+パン1個)ごとに50円引きとなるキャンペーンを展開する。期間は5月19日～6月1日。

対象商品は、サントリー「クラフトボス」シリーズの「ブラック500ml」(182円)、「カフェラテ500ml」(193円)、「イタリアーノ500ml」(193円)、「ミルクラテ500ml」(199円)、スターバックス「COFFEE OF THE DAY」シリーズの「ブラック480ml」(203円)、「カフェラテ480ml」(213円)、ファミマルBakeryのパン全品。ホット飲料は対象外。

左から「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」(203円)、「スターバックス OFFEE OF THE DAY カフェラテ 480ml」(213円)

クラフトボスとのコラボパン第3弾が登場

ファミマルBakeryでは2025年5月、2026年1月にクラフトボスとのコラボレーション商品を販売し、累計で約200万食を販売した。

今回、第3弾となる「BOSS生コッペパン(ダブルカフェラテ)」(158円)が発売された。生クリーム入りのしっとりとしたコーヒー風味のコッペパンに、BOSSをイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップをサンド。今回は生コッペパンを、クラフトボス カフェラテをイメージしたコーヒー風味の色生地にすることで、よりコラボレーション感が出る仕立てにしたという。クラフトボスと一緒に食べたときに、マッチする味わいに仕上げた。