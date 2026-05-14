ファミリーマートは5月19日、チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品を全国の店舗で順次発売する。

同フェアは2024年に初開催され、今年で3年目を迎える。アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料など様々なカテゴリーから、話題の商品や、昨年好評だったメニューを発売する。

「ワッフルコーンチョコミント」(368円)は、初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りのミントアイス。チョコチップを混ぜ込みチョコソースをかけることで、しっかりとしたチョコ感を楽しめる。コーンには、チョコミントアイスと相性の良いココアシュガーコーンを使用した。

「ぎっしり満足! チョコミント」(270円)は、パリパリチョコがたっぷり入った、食べ応えのある王道チョコミントアイス。

「爽快ミント香るチョコミントクランチ」(208円)は、ココアビスケットやワッフルコーンなど、4種類のクランチ素材を、ミントパウダーを使用した爽快感あふれるミントフレーバーチョコと組み合わせた、ザクザク食感がきわだつチョコクランチ。

「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」(248円)は、サクッと香ばしい薄焼きクレープ入りで、爽快感がひとくちで広がるミントチョコレート。

「チョコミントドリンク」(268円)は、チョコレートの甘さとミントの風味が絶妙にマッチしたチョコミントドリンク。飲みごたえのある270g。

「チョコミントタルト」(190円)は、タルト生地にミントパウダー入りのチョコミント生地とチョコチップを加え、キューブチョコをトッピングして焼き上げた、チョコの甘さと爽やかなミントの味わいが楽しめるタルト。

「チョコミントパウンドケーキ」(190円)は、ミントパウダーとチョコチップを加えて焼き上げた、爽やかなミントの味わいとチョコの甘さが楽しめる、ふんわりとした食感のパウンドケーキ。

「チョコミントスティックケーキ」(165円)は、チョコ生地にミントクリームをサンドし、線状にチョコをかけたスティックケーキ。