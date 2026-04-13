若槻千夏と指原莉乃がタッグを組むフジテレビの新トークバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45～ ※関東地区ほか)が、18日にスタート。2人のデータをもとに生成されたAIアバター「指原千夏」がネット上の声や世間のイメージをもとに、本人たちもゲストも避けて通れない質問を次々と投げかけ、他では聞けない本音を引き出していく。

番組では、「自分たちに似ていると思うタレントは誰?」といった質問を皮切りに、芸能界での立ち位置やキャラクターをめぐるリアルな本音トークを展開。若槻と指原の思わぬ共通点や違いが浮かび上がるほか、若槻が「今一番会いたい人」として武田鉄矢の名前を挙げる場面も。

さらに、AIが2人の性格を分析する企画も。若槻については「実はバラエティでキャラを演じている!?」、指原については「MCが求めているコメントを0.5秒で叩き出す!?」といった分析結果が示され、お互いをよく知る2人も驚く。

番組終盤には、第1回ゲストとして東野幸治が登場。4月25日、5月2日放送回に出演し、個室ならではの空間で、他番組では聞けない“コソコソ密談トーク”を繰り広げる。加えて、もし東野が芸人以外の人生を歩んでいたらどうなっていたのかをAIが生成する「東野七変化」も紹介。長年変わらない髪型に変化を加えるなど、最新AI技術を生かした映像も見どころだ。

若槻は収録を振り返り、「本来は個室でコソッと話す密会のようなテーマだと思うのですが、東野さんがゲストで来てくださって声が大きいので、つい私も声が大きくなってしまい反省しています(笑)」とコメント。指原も「先輩方の芸能界話をいろいろ聞けて純粋に勉強になり、本当に楽しかったです!」と手応えを語っている。

一方、東野は「本当に収録という感じではなく、会話を楽しんでいました」とした上で、「視聴者のみなさまも若槻さんと指原さんと一緒に個室でご飯を食べてお話する雰囲気を味わいながらご覧いただければ」と呼びかけた。

【編集部MEMO】

『指原千夏』の総合演出は、『人生のパイセンTV』などを手掛けた元フジテレビのマイアミ啓太氏が担当する。

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