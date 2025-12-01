俳優の伊原六花が11月30日、2026年カレンダーブックの発売を記念したイベントを都内で開催した。イベント前には報道陣の取材に応じ、カレンダーの内容や撮影の秘話について語った。

伊原六花

数秒のチャンスで撮影「大変でした(笑)」

――カレンダーはどんな内容になっていますか?

歴代のカレンダーも全部大好きなんですけど、今回は私が子どもの頃からずっと好きな『星の王子さま』をテーマに、ひと月に1ポーズで12ポーズ、プラス数ポーズという盛りだくさんで撮らせていただいて、特に大事にしたいと思うカレンダーになりました。

――撮影中のエピソードで印象に残っていることがあれば、教えてください。

早朝の江ノ島で、わたあめを食べるカットを撮らせていただいたんですけど、その日は湿度が高かったからか、撮影する頃には、わたあめのレインボーの色が溶けだしてしまったんです! これはダメだとなって、先に撮る場所を決めてしまってから、わたあめを買いにいっての撮影になって。わたあめって、すぐ溶けるんですよ。その数秒のチャンスで撮ってくださって、なんとかキレイな色のまま写ってるんですけど、大変でした(笑)。