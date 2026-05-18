すかいらーくレストランツが運営するハワイアンダイニング&カフェ「ラ・オハナ」は5月21日より、平日限定のお得なセット「Weekday Special」(1,639円～)を一部店舗で提供する。

全17種類のメイン料理とドリンクを組み合わせて楽しめるお得なセットを、平日限定で17:00まで提供する。

メインメニューには、「ロコモコ」(1,639円)、「ハワイアングリルチキン」(1,749円)、「ガーリックシュリンプ&ピラフ」(1,859円)、「サーロインステーキ(約100g)ダイヤモンドヘッド」(1,969円)などをラインアップする。

ロコモコは1940年代にハワイ島の小さな食堂で生まれたローカルフードの代表格。とろりと溶け出す卵黄と、ソースを良く絡めれば、コクがさらに一段階引き上がり、口いっぱいに濃厚な旨味が広がる。ソースはTERIYAKIソースとデミグラスソースの2種類から選べる。

ハワイアングリルチキンは、香ばしく焼き上げたジューシーなチキンに、甘みを増したグリルパイナップルを合わせた本場ハワイの味が楽しめる一品。

ガーリックシュリンプ&ピラフは、ノースショアカフク地方名物のガーリックシュリンプに、ガーリックピラフと濃厚な照り焼きバターソースを合わせたメニュー。

サーロインステーキは、香ばしく焼き上げたお肉に特製照り焼きソースとチェダーチーズソースを合わせた一品。

メインメニューとともに楽しめるドリンクには、定番のコーヒーやアイスティーのほか、更に彩り鮮やかなマリンレモネードソーダなどを用意している。

ドリンクメニュー

オプションメニューも充実。プラス275円で、「パンケーキ」や、スーパーフードのアサイーとフレッシュフルーツが味わえる「アサイーボウル」など、6種類のスイーツを用意。その他にも「オマール海老のビスク」(＋418円))や「フォカッチャ食べ放題」(330円)なども取り揃えている。

実施店舗は、権太坂店(神奈川県横浜市)、厚木恩名店(神奈川県厚木市)、沼津杉崎店(静岡県沼津市)、熱田一番店(愛知県名古屋市)となる。