日清食品は5月18日、「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」(希望小売価格248円/税別)を全国で発売する。
暑さで食欲が落ちやすい初夏に向けて、"スパイスが主役" のカップヌードルが登場する。チキンの旨みとトマトの酸味をベースに、青唐辛子やクミン、コリアンダーなど14種のスパイスをきかせたカレースープは、旨み豊かでコク深い味わいが特長。別添の「あとがけスパイスSHOCK」を加えれば、スパイスの華やかな香りが一層際立つという。
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