ユニクロは5月22日～28日まで、「ユニクロ感謝祭」を全国の店舗およびオンラインストアで開催する。

ユニクロ感謝祭

ネッククールリングをプレゼント

5月22日～5月24日の3日間、税込1万円以上の購入者限定で、感謝祭初のネッククールリング&保冷ポーチセットをプレゼントする。繰り返し使える ネッククールリングは、首元の温度を吸熱・放熱することでひんやり感じることができ、快適な夏をサポートしする。使いやすい爽やかな3色展開で、同じ色の保冷ポーチもセットに。使わないときはポーチに収納して持ち歩くことができる。

店舗では毎日先着、オンラインストアでは毎日抽選でプレゼントする。1人上限1セット、当日分がなくなり次第終了となる(店舗により配布数量が異なる)。ノベルティの色は選べない。

「セシリー・バンセン」との初コレクションが登場

コペンハーゲン発のブランド、セシリー・バンセンとの新たなコラボレーションを、感謝祭初日の5月22日より全国の店舗およびオンラインストアにて一般発売する。アイコニックなフラワーモチーフやフリル、シャーリングにボリュームスリーブなどのデザインディテールを随所にあしらったコレクション。ブランド初のガールズ ラインも登場し、大人とのペアリングスタイルも楽しめる。

UNIQLO and Cecilie Bahnsen

"あなたの町の店長が選ぶ銘品"をプレゼント

感謝祭の恒例となった地域の銘品のプレゼントを今年も実施する。初日5月22日の来店者へ先着で、各店舗の店長が選んだ地域の銘品をプレゼントする。銘品は店舗により異なる。1人1点で、数に限りがあるため、当日分がなくなり次第終了となる。

漫画『ブルーロック』との初のコラボUTが登場

累計発行部数5,000万部突破の人気作品『ブルーロック』と初めてコラボレーションしたUTコレクション(メンズTシャツ(5柄)1,990円)を、感謝祭初日の5月22日より発売する。本コレクションのためのノ村優介先生による新規描き下ろしイラストをはじめ、主要キャラ クターのセリフや作品の世界観を融合したグラフィックをTシャツで表現した。

Ⓒ金城宗幸・ノ村優介/講談社

GU、PLSTでも感謝祭を開催

今年もファーストリテイリンググループの3ブランドが同期間に感謝祭を開催する。ジーユーでは「あれもこれも感謝価格!」と題し、レイヤードファッションが手軽に楽しめる人気のソフト シアークルーネックTなど、今から夏まで楽しめるトレンド アイテムをお手頃価格で提供する。プラステでは、紫外線対策に役立つ「UVカットニット」に新色が加わり登場。そのほか、機能性に優れた「プレシャスドライ」など、猛暑でも快適におしゃれを楽しめる人気商品を用意している。

1万円分のギフトカードが当たるキャンペーンも

ライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では、感謝祭の一押し商品や着こなしを紹介するライブ配信を3回実施。前日5月21日の配信では、感謝祭のチラシを先行公開し、どこよりも早くお買い得商品をチェックできる。

また、期間中のLIVE配信を視聴のうえ応募条件を満たした人の中から、抽選で10,000円分のユニクロ ギフトカードが100名に当たる(総額100万円)プレゼントキャンペーンも開催する。さらに、当選者全員にLIVE STATION限定カラーのネッククールリング・保冷ポーチのセットをプレゼントする。詳細は各配信ページから確認できる。

1万円分のギフトカードが100名に当たる

夏のマストアイテムが80商品以上お買い得に

エアリズム素材でサラリと快適に着られるエアリズムコットンTシャツや、夏のお出かけ、通勤やスポーツシーンなど様々なシーンで着用できるポロシャツ・ポロセーター、汗をすばやく乾かし快適に保つエアリズムインナー、SNSで大バズリのWOMENウルトラストレッチアクティブワイドパンツなど、80商品以上をお買い得価格で提供する。