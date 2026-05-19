mybaseが運営する飲食商業施設「SUNNY TERRACE」(北海道北広島市)に5月18日、サウナ施設「洞サウナ」と玄米うどん専門店「絵空事(えそらごと)」がオープンする。

飲食商業施設「SUNNY TERRACE」は、北海道日本ハムファイターズOBである斎藤佑樹氏が代表取締役を務めるmybaseが手掛けている。

今回オープンする「洞サウナ(DO SAUNA)」は、光・音・香りが共鳴するミュージックロウリュを備えた没入型サウナ。雪をイメージした幻想的な「雪洞」と、自分と深く向き合える重厚な「石洞」の2つの空間で異なる整いを楽しめる。100インチの大型モニターを備えたラウンジも完備し、プロ野球中継や映像を観ながらリラックスできる贅沢な環境が整えている。なお、洞サウナはNon-Gameday(非試合日)は男性のみの利用となる。

料金は、大人(中学生未満)2,300円、小人(中学生未満)1,000円、ラウンジのみ利用は1,000円。

玄米うどん専門店「絵空事」は、清宮幸太郎選手の父・清宮克幸さんが共同経営する店舗。低GIでミネラルが豊富な玄米粉を使った麺が特徴で、プロ野球選手からも高く評価されている。豆乳坦々うどんやスペシャル肉うどんなどのメニューを提供する。

豆乳坦々うどん

5月31日まで、対象店舗のレシート持参で、「絵空事」にて鶏天をプレゼントするキャンペーンを実施している。