総合経営が運営する「ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯」は7月18日から、開業1周年を記念した感謝プランを販売する。
同ホテルは、門真市駅から徒歩1分という好立地に加え、本格的なサウナ付き大浴場や羽釜ご飯の朝食が人気のホテル。2026年7月で開業1周年を迎える。これを記念し、通常よりお得な料金で宿泊できる感謝プランを3カ月間の期間限定で販売する。
予約は公式サイトで受け付ける。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
働き方改革の現実 第19回 「私、何してるんだろう...」従業員を虚しくさせる、デジタル化の裏で増えた“無駄な作業”
やばい後輩 第129回 【漫画】後輩に仕事を頼んだら「今を生きます」って何? 理解できない一言
食パン1斤使って1000円!? 東銀座「アメリカン」の巨大たまごサンドが規格外すぎた…ジャスティン・ビーバーも来店
就活でやらかした話 第73回 【漫画】人事からの「あなたの弱みは?」 その後、大きな誤解を生んだ“タブーな答え”が……
【サイゼリヤ】ポップコーンシュリンプやラム肉でバーガーに!? SNSで話題のフォッカチオアレンジ3種が最高すぎた
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。