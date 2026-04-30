花王の男性向けヘアケアブランド「サクセス」は、株式会社HIDANEが運営する日本最大級のサウナ特化型メディア「サウナコレクション」との共同キャンペーン『サクセスサウナコレクション』を開始する。第1弾は東京の人気サウナ施設4カ所(松本湯、サウナ東京、品川サウナ、サウナ&カプセルホテル北欧)との共同キャンペーンで、期間は5月1日から5月14日までだ。

サウナといったらサクセス!

近年、ビジネスマンを中心にサウナ文化が定着し、リフレッシュ後の身だしなみへの意識も高まっている。

今回のプロジェクトは、サウナ愛好家に「サウナの前後にサクセスを使うと気持ちいい」という実感を広めるための体験型イベント。「サクセスサウナコレクション」という名称のもと、サクセスの各シリーズと厳選された人気施設をマッチングさせ、ユーザーに「次はどの施設で、どのサクセスを体験しようか」という、施設を巡る楽しみと製品体験を掛け合わせた新しい「サ活」の形を創出する。

その第1弾として、松本湯、サウナ東京、品川サウナ、サウナ&カプセルホテル北欧という、サウナ好きから絶大な支持を集める4施設にてサクセス商品の設置と施設の装飾を中心としたスペシャルコラボを実施する。商品は数量に限りがあり、なくなり次第終了となる。

松本湯

住所：〒164-0003 東京都中野区東中野5丁目29-12

公式HP：https://www.matsumoto-yu.com/

設置商品

サクセス薬用シャンプー【医薬部外品】毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ フケ・かゆみを防ぐ 販売名：サクセス薬用シャンプーu

サクセス 髪ふわっとリンス

サクセスリンスのいらない薬用シャンプー【医薬部外品】毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ フケ・かゆみを防ぐ 販売名：サクセス薬用シャンプーRJ

サウナ東京

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目13−4

公式HP：https://sauna-tokyo.jp/

設置商品

サクセス24 フレッシュフィールシャンプー

サクセス24 フレッシュフィールコンディショナー

サクセス24 モイストフィールシャンプー

サクセス24 モイストフィールコンディショナー

品川サウナ

〒140-0014 東京都品川区大井1丁目6−1

公式HP：https://www.shinagawa-sauna.com/

設置商品

サクセスレジル リセットシャンプー

サクセスレジル リバウンスコンディショナー

サウナ&カプセルホテル北欧

〒110-0005 東京都台東区上野7丁目2−16 TKビル

公式HP：https://www.saunahokuou.com/

設置商品

サクセス シャンプー ボリュームアップタイプ

SNSキャンペーンの詳細

本キャンペーンについてSNS(XまたはInstagram)でシェアすることで、限定グッズや豪華賞品が手に入る。

体験：浴室内でサクセス製品を使用

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投稿：SNSにハッシュタグ「#サクセスサウナコレクション」を付けて感想を投稿。

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獲得：受付で投稿画面を提示し、限定コラボステッカーを入手。

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Wチャンス：ステッカー裏のQRコードからアンケートに回答で、サクセス製品セットやサクセスサウナコレクション限定サウナハットが当たる抽選に応募可能。

今後の展望

今回のスペシャルコラボを皮切りに、6月以降は全国各地のサウナ施設へと順次展開を拡大していく予定。「サウナ×サクセス」の体験施策を日本全国に広げていくことで、すべてのサウナ好きに清潔感あふれる「ととのい」を届けることを目指す。