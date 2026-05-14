ファミリーレストラン「ココス」は5月14日より、初夏の人気フェア「チョコミン党フェア」を開催する。

今年の「チョコミン党フェア」では、昨年好評だった“スーパースースーソース”がパワーアップ。チョコミントの定番であるチョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいを楽しむことができるスイーツ5品がラインアップされている。

目玉商品の「チョコミン党パフェ」(1,199円)は、たっぷりのチョコミントアイスや、濃厚なベルギーチョコアイス、ザクザクとしたチョコミントクランチをトッピングしたビッグパフェ。さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレーで鮮やかな彩りを、ミントパンナコッタやミントゼリーで涼やかな見た目を演出している。おすすめのペアリングは、メンソールのようなすっきりとした味わいの「ウバ」。

「チョコミン党ガトーショコラ」(605円)は、しっとりとした食感と濃厚な味わいのガトーショコラに、チョコミントアイスやホイップ、さくらんぼのシロップ漬けをトッピングしたスイーツ。散りばめたチョコスプレ―が華やかさを演出している。プレートを彩るミントソースやチョコソースと合わせていただくのがおすすめ。ペアリングには、ガトーショコラの濃厚な味わいが引き立つ爽やかな「ダージリン」をチョイス。

「チョコミン党フラッペ」(649円)は、すっきりとした味わいのチョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングした贅沢なフラッペ。つるんとした食感で爽やかな味わいのミントゼリーが入っており、混ぜながらいただく一品となっている。なお、テイクアウトも可能となっており、ネット注文なら10%オフで楽しむことができる。おすすめのペアリングは、甘い香りとまろやかな味わいが特長の「キームン(祁門紅茶)」。

また、ミニサイズの「ミニ! チョコミン党パフェ」(539円)や「チョコミン党アイス」(363円)もラインアップされているほか、より刺激的な味わいを楽しみたい方に、プラス110円で想像以上にスースーする「スーパースースーソース 2.0」(110円)も用意されている。

いずれも5月14日より全国の「ココス」に登場。6月下旬まで販売される。