ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して、2025年10月10日から12月25日まで投票を受け付けていた「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表された。

全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超えた今回の総選挙。その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点も公開された。

全世界ランキング最終結果

全世界ランキング第1位：νガンダム(『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より)

第2位：ウイングガンダムゼロ(『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より)

第3位：Zガンダム(『機動戦士Zガンダム』より)

第4位：フリーダムガンダム(『機動戦士ガンダムSEED』より)

第5位：マイティーストライクフリーダムガンダム(『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より)

第6位：∀ガンダム(『∀ガンダム』より)

第7位：ガンダムF91(『機動戦士ガンダムF91』より)

第8位：ストライクルージュ(『機動戦士ガンダムSEED』より)

第9位：ガンダム・バルバトスルプスレクス(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より)

第10位：ガンダム・エアリアル(『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より)

日本語ランキング最終結果

日本語ランキング第1位：νガンダム(『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より)

第2位：ウイングガンダムゼロ(『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より)

第3位：Zガンダム(『機動戦士Zガンダム』より)

第4位：フリーダムガンダム(『機動戦士ガンダムSEED』より)

第5位：ストライクルージュ(『機動戦士ガンダムSEED』より)

第6位：∀ガンダム(『∀ガンダム』より)

第7位：ガンダムF91(『機動戦士ガンダムF91』より)

第8位：マイティーストライクフリーダムガンダム(『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より)

第9位：赤いガンダム(『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より)

第10位：ガンダム・バルバトスルプスレクス(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より)

各言語ランキングTOP

■英語ランキング

第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)(『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より)

■簡体字ランキング

第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム(『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より)

■繁体字(香港)ランキング

第1位：νガンダム(『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より)

■繁体字(台湾)ランキング

第1位：ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)(『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より)

■タイ語ランキング

第1位：ストライクルージュ(『機動戦士ガンダム SEED』より)

■フランス語ランキング

第1位：ガンダム・エアリアル(『機動戦士ガンダム 水星の魔女』より)

■イタリア語ランキング

第1位：ガンダム・バルバトスルプスレクス(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より)

■スペイン語ランキング

第1位：ガンダムF91(『機動戦士ガンダムF91』より)

■韓国語ランキング

第1位：マイティーストライクフリーダムガンダム(『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より)

特別賞

さらに特別賞として全4機のガンダムを発表。RX-78-2 ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム(『機動武闘伝Gガンダム』より)には「RX-78賞」を。現在、全国の劇場で大ヒット公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダムAGE-2 ダークハウンド(『機動戦士ガンダムAGE』より)には「マフティー賞」を。まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム(『機動戦士ガンダム 第08MS小隊』より)には「ガンダム47周年賞」を。そして、多くのファンから期待を寄せられていたネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム(『機動武闘伝Gガンダム』より)には「ネオオランダ賞」を、それぞれ授与した。

なお、特設サイトにて最終結果発表ムービーが公開されている。

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