バンダイスピリッツは、『機動武闘伝Gガンダム』より「HG 1/144 マンダラガンダム【再販】」(2,915円)を再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月14日(木)11時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。

『機動武闘伝Gガンダム』より、新規造形でHGシリーズに登場したモビルファイター「マンダラガンダム」が再販。釣り鐘をモチーフにした特徴的な機体形状と各種武装を徹底再現。数珠状の腕部と腰部はフレキシブルに可動し、大胆なポージングが可能。プラモデルオリジナルギミック再現用のエフェクトパーツ、アクションベース類が付属する。

「マンダラガンダム」の特徴的な機体形状を完全新規造形で徹底再現。各所の腕などはフレキシブルに可動し、パーツごとに細かく分割し、成形色で色分けを実現している。

一部パーツを差し替えることで防御力を高めた変形も可能。特徴的な武装である錫杖を徹底再現しており、複数のエフェクトで錫杖に様々な表情付けが可能で、新規ハンドパーツで「マンダラガンダム」のポージングの幅が広がる。

『機動武闘伝Gガンダム』今川泰宏総監督考案のHGオリジナルギミックを採用。首に巻かれた布がなびいているパーツやミニマンダラガンダムと複数のエフェクトパーツを組み合わせることで迫力のあるポージングが可能で、ミニマンダラガンダムは差し替えで釣り鐘の突起部に装着できる。

付属武装は錫杖、付属品はアクションベース／ハンドパーツ一式/ エフェクトパーツ一式 /ミニマンダラガンダム×8。

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