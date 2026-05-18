大庄は、板前がいる町の酒場「庄や」や浜焼き海鮮居酒屋「大庄水産」など全国140店舗にて「キンキン生ビールで乾杯!もれなく唐揚げもらえる!!」キャンペーンを5月16日〜31日までの16日間限定で開催する。グループ全員で専用のタンブラーに入った生ビールを注文して乾杯すると、板前こだわりの唐揚げが無料でプレゼントされる。

5度以下の冷たさを実感できる「キンキンタンブラー入りスーパードライ」

今回のキャンペーンでは、よく冷えた生ビール「スーパードライ」をさらに5度以下に冷やす専用の「キンキンタンブラー入りスーパードライ」で提供するという。このタンブラーは、キンキンに冷やすことで飲みごたえとキレがアップする仕様になっており、冴えわたるキレが渇いた喉を駆け抜ける格別の品質を実感できるとのことだ。

30年間受け継がれる「板前こだわりの唐揚げ」をプレゼント

板前こだわりの唐揚げ

グループ全員が1杯目に注文して乾杯すると、もれなく1人につき2個の「板前こだわりの唐揚げ」が無料で提供される。この唐揚げは、「庄や」で30年以上前から板前たちに受け継がれてきた秘伝のレシピと特製漬け込みダレで作る逸品だという。やわらかな鶏モモ肉を、たっぷりの生姜とにんにくを入れたタレとともに丁寧にもみ込み、長時間漬け込んだこだわりの味とのことだ。

板前こだわりの唐揚げ

「板前こだわりの唐揚げ」は、外はカリっと、中はふっくらジューシーに仕上げられ、揚げたてのアツアツで提供される。生姜とにんにくの風味がガツンと効いた味わいは、5度以下のキンキンに冷えたビールと相性抜群とのことだ。仕事を頑張った暑い日の帰りに、明日への活力をチャージしてほしいとしている。

キャンペーン実施概要

本キャンペーンは、5月16日〜31日までのディナータイム限定で実施される。対象店舗は「庄や」「吞兵衛」「大庄水産」「お多福」「満天酒場(一部)」など合計140店舗となっている。なお、FC店舗は対象外であり、実施店舗の詳細は公式ホームページで確認できるとのことだ。