自宅でまとまった時間が取れるなら、コミュニケーションカード「セキララカード」をやってみよう。

「雑談が苦手...」「仲良くなるのに一歩踏み出せない」「いつも一緒に働いているあの人はどんなことを考えているんだろう...?」そんな風に思ったことはありませんか?

職場や、趣味のコミュニティで仲良くはなりたいけど、相手に嫌な思いをさせたくない、そんなちょっと「気にしい」な方にオススメしたいのが、「セキララカード」。

セキララカードって?

この「セキララカード」は、今SNSでも話題を集めているコミュニケーションカード。カードに書いてあるお題に沿って会話をしていくことで、思わず本音が引き出されていくことを目的として開発されました。 開発したのは、代表の藤原紗耶さん。藤原さんが留学先で「ヘルシーリレーションシップ」という概念に出会い、相手と自分を理解するための対話の重要性を実感したとのこと。これをもとに開発したのがゲーム感覚で深い対話ができるコミュニケーションツール「セキララカード」。

今回、実際に編集部メンバーでやってみたので、その一部始終をお届けします!

実際に編集部メンバーでやってみました!

今回参加してくれたのは、マイナビニュース編集部のKさん、Oさん、Sさん。実は筆者は4月に別の部署から異動してきたばかり。あたたかく迎え入れていただいたものの、会話するきっかけがない方もいるので、お互い知らないことばかり。「もっと知りたい!」という気持ちで女性メンバー3人にお声がけさせてもらいました。

せっかくなので、少しリラックスできそうなスペースに召集させていただき、セキララカードを広げてみると...

「おしゃれ!」「かわいい!」とパッケージへの反応も上々。思わず手に取ってみたくなるデザインが、早速コミュニケーションのきっかけになりました。

カードに記載されているトークテーマは3段階に分かれており、1「ふだんの生活や習慣」、2「これまでの思い出」、3「性格やこれからのこと」と、3にいくにつれてよりパーソナルな質問になっていく模様。まずは1から順に引いていくことにしました。

1周目スタート!

「一番好きな時間帯はいつ?その理由は?」

Sさん「理由...!なんとなくじゃダメなんですね(笑)」

筆者「結構深掘りする感じなんですね...! うーん、朝ですね。一番身体が元気。夜は疲れちゃうので苦手なんですよね。だから朝にランニングしたりするのが好きです」

Sさん「私は仕事が終わった瞬間。終わってから家でご飯を食べるまでの時間が、解放感があって好きですね」

Kさん「あー言われると確かに、それですね...!」

Oさん「私は夕方です。最近引越したんですけど、窓が大きくなったので夕焼けが綺麗で。レースカーテンをつけてみたり、最近は丁寧な暮らしを心がけてます(笑)」

Kさん「夜の結構遅い時間かな。犬の散歩を終えてご飯を食べて、犬が寝始めたくらいの時間が好きですね。夜は間接照明だけにしていて、その時間が何も考えずに過ごせるんですよね」

と、1周しました。

すごい...!

この1周で、普段職場では聞けなかった「暮らし」のことや、「好き」なこと、「価値観」を少しずつ知ることが出来ました。その他にも、「一番好きな季節は?」「最近ハマっていることは?」「お腹すくとイライラするタイプ?」など、アイスブレイクに良さそうな答えやすい質問が出てきました。