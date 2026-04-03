セキララカードは、4月20日の「失恋の日」に合わせ、ブランド初となる体験展示型イベント「失恋ミュージアム」をオープンする。期間は、4月17日～20日の4日間、代官山にて開催される。

イベントに合わせて、恋愛リアリティーショー『THE BOYFRIEND』『LOVE TRANSIT』等に出演経験を持つ4名が語る、「失恋」と「自分自身」に向き合った本音の記録を描いたムービーを公開。「人生で何回失恋したことある?」「別れても友達に戻れる?」などの質問に、赤裸々に回答している様子にも注目だ。

「失恋」を様々な角度から捉え直す、体験展示型イベント

同イベントでは、国内の失恋に関する最新調査や専門家による失恋したときのマインドケアの解説、そのほか恋愛リアリティーショーで赤裸々な恋愛をした方々による失恋の捉え方や、セキララカードユーザー約200人による「元恋人への手紙」など、さまざまな「失恋」に関するコンテンツを展開予定。最後は、参加者自身も手紙を書いて、会場にある「失恋ポスト」へ投函する体験も。4月2日より予約開始している。

会場はブテナスペース代官山猿楽。開催時間は11:00 〜 19:00（※事前予約優先制）で、入場無料。