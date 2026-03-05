Omiaiは2月25日、”その人らしさ”が言葉で伝わる新機能「マイQ&A」の提供を開始。これを記念して、「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」限定BOXを2月28日より販売している。

同社が実施したユーザー調査によると、プロフィールだけでは相手の“その人らしさ”が伝わりにくいと感じる人が多く、そうした層ほど「会う/会わない」の判断が難しいと感じる傾向に。しかし一方で、通常のプロフィール項目や自己紹介文だけでは、知りたい・伝えたい価値観や考え方を共有する心理的ハードルが高い実態も見受けられ、その中で、用意された質問に答える形式であれば自己開示しやすいと感じる人が多く、質問形式が“その人らしさ”を言葉で伝える入口として有効であることが示唆されたという。

こうした背景を踏まえ、このほど同社は「マイQ&A」を開発。「マイQ&A」は、プロフィールに「Omiai」が設計した質問に回答をすることで、自己開示と相互理解を前に進め、会う前の判断負荷や、関係が進んでからのすれ違い不安を軽減し、出会いの質を高めることを目指す機能。

単に答えを埋めるのではなく、回答の言葉選びやエピソードの切り取り方に“その人らしさ”がにじむように質問内容を設計することで、「恋愛観・結婚観」「将来のイメージ」「金銭感覚」「コミュニケーション」など、これまでプロフィールの定型項目だけでは伝えにくかった情報を無理なく自然に表現することができるという。

また、常設の8つの質問に加えて、季節やイベント、独自テーマなど期間限定の質問も提供する。タイミングに応じた質問を通じて、日常の価値観や考え方がより自然に伝わる体験を目指しており、3月9日までは、「ついテンションが上がってしまうのはどんな時?」という質問を実施している。

なお、「マイQ&A」の提供開始を記念して、「マイQ&A」をベースに、マッチングアプリの出会いに特化して設計されたコミュニケーションカード「Omiaiオリジナル マッチングアプリ用セキララカード」の限定BOXを発売。設計にあたっては、マッチングアプリ専門家のおとうふさんからのアイデア提供を反映、コミュニケーション領域の研究者である岡田玖美子氏が監修している。

カード50枚と、オリジナルノートとペンが入って、価格は4,980円(送料込み)。セキララカード公式オンラインストアにて販売されている。