セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、レジ横の揚げ物惣菜「ほくじゃが 牛肉コロッケ（塩胡椒）」(128.52円)を全国のセブン‐イレブン店舗でリニューアル発売する。
今回のリニューアルでは、形状の見直しと肉の旨味アップに着目。
見た目のボリュームと食べやすさを高めることで、よりじゃがいもの具材感を楽しめる形状に。また、中具の牛肉の割合をアップすることで旨味を引き出し、素材の味を活かすシンプルな塩胡椒で仕上げている。
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