セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「こだわりおむすび」シリーズを全面刷新し、一部地区を除く全国のセブン‐イレブンにて発売する。

米は、全国各地の優良な産地・品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫などを厳選し、地域ごとに使い分けている。しっかりとした粒立ち、適度なもちもち感、噛むほどに広がる上品な甘みなど、それぞれの米の特長を楽しめる。

また、米の特徴に合わせた炊飯により、米本来のおいしさを最大限に引き出しており、具材との相性も抜群。さらに、具材の調理方法や大きさにもこだわっている。

「新潟県産コシヒカリおむすび 北海道産生たらこ」(259.20円)は、凍る直前の氷温域で熟成したたらこを使用。粒感があり、旨味がアップしている。

「新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼銀鮭ハラミ」(300.24円)は、ふっくらとして脂のりが良く旨みの強い銀鮭のハラミを、炭火で香ばしく焼き上げている。

「新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん」(321.84円)は、厚切りで食べ応えのある牛たんを、レモンを効かせた塩だれで味付けしている。旨みを引き立てる仕立てで、食べ応えのある味わい。

「新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼さば」(237.60円)は、脂のりが良いノルウェー産のさばを塩麴などで漬け込み、炭火でふっくらと焼き上げたおむすび。

「新潟県産コシヒカリおむすび 柚子ちりめん」(226.80円)は、 醬油やみりんで甘辛く炊いたちりめんじゃこ(しらす干し)の佃煮に、国産の柚子皮を加えた一品。さわやかな香りと風味が広がる、さっぱりとした上品な味わいを楽しめる。