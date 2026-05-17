長野久義「お前すごい奴だな！」巨人入団直後に大先輩・小笠原道大、高橋由伸に「ご飯に連れて行ってください！」と直訴した“図太い同期”とは？

◆先輩を誘うときは勇気が大事
＜リスナーからのメッセージ＞
「長野さんにお聞きしたいことがあります。先輩をご飯に誘うときの誘い方です。お世話になっている先輩がいるのですが、これまで、ご飯など業務外でのやり取りがありません。とても尊敬しているし、もっと仲良くなりたいのですが、“急に誘ったら迷惑かも、嫌がられるかもしれない”と考えると、きっかけがつかめません。長野さんは、まだそこまで仲良くない先輩を誘うとき、どうやって声をかけますか？」
長野：これは難しいですね。でも、仲良くなくても、思い切って「ご飯に連れて行ってください！」って言われたほうが、僕はすごくうれしいなと思います。
佐藤：先輩からの目線ですね。
長野：そうですね。今の若い選手たちも結構そういうふうに声をかけてくれるので、「じゃあ行こうか」って行くことも多いです。
佐藤：逆に、長野さんから先輩を誘ったことはありますか？
長野：もちろんあります。「先輩、ちょっとご飯に連れて行ってくださいよ」なんて言って、皆さん喜んで連れて行ってくれますね。
◆“図太い同期”の驚きのエピソード
長野：僕と同期で、今はジャイアンツで広報をしている小野淳平（元投手）がいるんですけど。
佐藤：はい。
長野：彼がジャイアンツに入ったばっかりの頃、2軍の選手なんですけど、当時いた小笠原（道大）さんとか、高橋由伸さんとかにも「ご飯に連れて行ってください！」って言えるような、図太い子もいたので。
佐藤：へえー！ それで、ちゃんとご飯に行かれて？
長野：小笠原さんも高橋由伸さんも、あまりしゃべったことのない選手から、そんなことを言われるとは思わないじゃないですか（笑）。でも、ちゃんとご飯に行って、その後も結構連れて行ってもらったっていう話を聞いて、「お前すごい奴だな！」と（笑）。それはちょっと驚きました。
佐藤：当時の長野さんは言えたのですか？ そのときは既に1軍でプレーされていたと思いますが。
長野：いやいや、僕は言えなかったです。ただ、小笠原さんも高橋由伸さんも、逆にご飯に誘っていただきました。でも「よくお前そんなことが言えたな」と思って（笑）。
佐藤：小野さんは、何か意図があったんですかね？ 「こんな話が聞きたい」とか。
長野：いや多分、ただ言っただけだと思います。
佐藤：ハハハ（笑）。その鈍感力も大事なのかもしれないですね。
長野：本当にすごいと思います。ただ……阿部（慎之助）さんには言えなかったらしいです。ピッチャーとキャッチャーのバッテリーというのもあったと思うんですけど、「やっぱり、阿部さんには言えません」って言ってました。
佐藤：へえ～！ 面白いですね。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/