ファミリーマートは5月14日から、母の日ギフトとして展開されたスイーツを対象とした「売り尽くしセール」をECサイト「ファミマオンライン」で開催している。

同社ではこれまでに、お中元・お歳暮ギフトの余剰在庫を販売する「訳ありセール」を過去6回開催し、合計、約6トンの食品ロス削減に貢献してきた。今回は新たな対象として、季節限定のデザインやメッセージが施された「母の日ギフト」に着目。イベント期間を過ぎてしまったために販売が難しくなったこれらの商品を、今回は数量限定で「自宅用」として特別価格で提供する。本来は贈り物として用意されたスイーツ店の味を、17%～41%OFFという破格で楽しめる。期間は5月14日～5月31日23:00まで。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「ハートブレッドアンティーク 魔法のベイクドスイーツBOX」は、発売元希望小売価格(送料込み)から41%OFFの2,414円で提供する。子どもから大人まで、幅広い世代に人気のフレーバー、チーズ&チョコレートの焼菓子をアソートした商品。

「あまおう苺のチーズケーキタルト 5個」は41%OFFの2,477円で提供する。福岡あまおうの、艶やかな赤い見た目と甘い味わいを存分に楽しめるチーズケーキタルト。バターの香り豊かなタルト生地に、クリームチーズを流し込んで焼き上げたベイクドチーズケーキタルトの濃厚な味わいとの相性は抜群だという。

「六本木アマンド ROPPONGI CAKE BATON＜六本木ケイクバトン＞」(2,858円)

「六本木アマンド ROPPONGI CAKE BATON＜六本木ケイクバトン＞」は41%OFFの2,858円で提供する。ドライフルーツやナッツでデコレーションした、見た目にも華やかな4種類のスティック型のケーキ。

「吉野の本葛いちご氷 Sharuru 6個」(2,896円)

「吉野の本葛いちご氷 Sharuru 6個」は29%OFFの2,896円となる。いちごのほどよい酸味と練乳の優しい甘みをとじ込めた、吉野本葛のかき氷。葛を使用することで溶けにくく、冷たすぎないことから、子どもや年配者でも食べやすいかき氷に仕上げた。葛氷ならではのふんわり食感が楽しめる。

「ホシフルーツ フローズンフルーツジュレ6個」は41%OFFの2,541円。フルーツジュレにフルーツをふんだんにトッピングしたフローズンジュレ。フローズンフルーツの持つ本来の繊細な風味が口いっぱいに広がり、シャーベットとジュレ両方の食感を楽しめる。

「徳島なると金時のどら焼き 3個入×3セット」は17%OFFの3,112円。ふんわり柔らかく焼き上げた生地に、徳島県産「なると金時」芋の角切りを入れた自社製餡を使用したどら焼き。なると金時の風味と食感が特徴の徳島ならではのどら焼きに仕上げた。表面には、「お母さんありがとう」のオリジナル焼き印入り。