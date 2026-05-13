ファミリーマートは5月12日、リカバリーサンダル「FamilyMart x TELIC W-FLIP SHARK」(11,000円) と、気化熱を利用し冷却する「COOLCOREポンチョ」(5,980円)、「COOLCOREタオル」(2,480円)をファミマオンラインで発売した。

「FamilyMart x TELIC W-FLIP SHARK」(11,000円)

「W-FLIP SHARK」がファミマ限定仕様で登場

TELICのフットウェアは、独自の素材と形状が踵への衝撃を吸収する、まるで雲を歩くような履き心地のリカバリーフットウェア。「W-FLIP SHARK」の新色アイボリーに、ファミリーマートカラーのストライプを取り入れたオリジナルデザインのタグをつけ、夏らしい爽やかな印象に仕上げた。独自にブレンドしたEVA素材を使用することで、軽量性だけでなく、クッション性や衝撃吸収性も高い次元で実現。素足に優しくフィットし、足底にかかる負担の軽減をサポートする。サイズはS(23.0-23.5cm)、M(24.0-24.5cm)、L(26.5-27.0cm)、XL(27.5-28.0cm)を用意している。予約期間は5月12日～5月25日23:59、受取期間は6月19日～7月2日となる。

「FamilyMart x TELIC W-FLIP SHARK」(11,000円)

快適が続くひんやりポンチョ＆タオル

スポーツメーカーなどでも使用されているCOOL COREより、ファミリーマートカラーをイメージしたグラデーションデザインのポンチョとタオルが登場。汗や水分を吸収し、蒸発させることでクーリング効果をもたらす。乾いても濡らすだけでひんやり感が復活するサステナブルな素材で、見た目も涼しげなカラーに仕上げた。予約期間は5月12日～5月25日23:59、受取期間は6月19日～7月2日となる。

ファミペイ払いで購入するとポイント10倍キャンペーン

ファミマオンラインで販売している一部のアイス・ゼリー・冷麺などをファミペイ払いで購入するとファミマポイントを10倍で還元するキャンペーンを実施している。今回発売されたCOOL COREグッズも対象となる。キャンペーン期間は5月1日～5月25日23:59まで。