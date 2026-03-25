カインズが3月25日、愛知県東海市に「カインズ東海店」をグランドオープンした。

3月23日 オープン準備の様子

同店は、名鉄太田川駅から徒歩約10分の場所に位置し、約2万5,000点のオリジナル商品を中心に地域住民のくらしをサポートする。

店内には、トリミングサロンやアプリで予約可能な「スマートドッグラン」を併設したペットコーナーを設置する。

リフォームセンターでは、工事後の住まいを具体的に想像できるよう、実際の使用シーンをイメージした展示を取り入れた。

リフォームセンター

庭づくりに役立つ花きや植物、ガーデニング用品も豊富に販売する。「鉄鋼のまち」として発展してきた東海市のプロ職人をサポートできるよう、建築工具なども取りそろえる。

建築工具なども販売

店舗では、カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」や、カインズアプリがそのままレジになる「Pocket Regi」などのデジタルサービスを導入する。

Pocket Regi(イメージ)

店内には、「カフェヨシノ」「JINS」などの専門店もオープン。ワンストップで便利に買い物ができる環境を整備する。また、隣接する敷地には「フォレストモール東海太田川」を招聘し、商業エリアとしての利便性も高める。